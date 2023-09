Inigo Iglesias: Título de ouro da IDM, agora acordo para o Campeonato do Mundo

O espanhol da equipa Füsport RT Motorsports by SKM Kawasaki celebrou o seu título da SSP 300 vestido de ouro na final do IDM em Hockenheimring. Agora, a sua aventura no Campeonato do Mundo continua com a sua equipa.

Inigo Iglesias já tinha conquistado o título da IDM Supersport no penúltimo fim de semana da IDM em Assen, na Holanda, na corrida em casa da sua equipa Kawasaki liderada por Rob Vennegoor e Frank Krekeler. Agora, o espanhol regressa à WorldSSP300, a classe mais pequena do Campeonato do Mundo, e mantém-se fiel à sua equipa. "O Inigo dominou o IDM Supersport 300 deste ano com as cores da Füsport RT Motorsports by SKM - Kawasaki", diz Vennegoor, explicando a sua decisão, "embora também houvesse muitas pistas novas no calendário para ele num novo campeonato. O WorldSSP300 não é nada de novo para Iglesias, uma vez que ele já terminou no pódio quatro vezes e o objetivo para o próximo ano é aumentar esse número de pódios connosco e lutar pelo campeonato."

"Iglesias nasceu a 9 de abril de 2002 e é conhecido como um grande talento, com muito potencial futuro", garante a sua nova equipa. "Por isso, a última época da IDM foi um passo para mais uma colaboração de sucesso com a equipa holandesa/alemã."

"Estou muito orgulhoso da mudança de Inigo, porque era exatamente esse o plano que tínhamos para esta colaboração", explica Vennegoor. "Se for tão bem sucedida, incluindo o título IDM Supersport 300, será também uma despedida fantástica da IDM. Por outro lado, é claro que é uma pena que Inigo seja o último piloto da nossa equipa a poder fazer esta transferência, mas faremos tudo o que pudermos para continuar o seu progresso de sucesso no World Supersport 300. Ele mostrou que também pode ser bem sucedido nesta classe, pelo que aguardo com confiança um maravilhoso 2024."

"O objetivo com ele é, sem dúvida, o título", disse o plano conjunto, "para alcançar o máximo para nós: crescer dentro da nossa equipa para, eventualmente, ter muito sucesso ao nível do campeonato do mundo. Cumprir isso seria ótimo".

"Estou muito feliz por ter ganho o campeonato IDM", acrescenta Iglesias, "e por avançar para o World Supersport 300 com a equipa para a época de 2024. Construímos uma boa relação de trabalho, que será muito importante para o próximo ano."