Freudenberg y Khan vuelven a la carrera por la IDM

El equipo de Carsten Freudenberg había retirado inicialmente a su piloto Walid Khan para las carreras de Assen y la final de Hockenheim. Para la final de Hockenheim, el equipo KTM se lo pensó mejor y volvió a enviar a Khan a la carrera. A pesar de que el título IDM ya había ido a parar a manos de su rival Íñigo Iglesias. Al menos, el subcampeonato seguía en juego.

Tras el incidente entre el piloto de Kawasaki Petr Svoboda, compañero de equipo de Iglesias, y el piloto de KTM Walid Khan en la carrera IDM en el Red Bull Ring, las cosas se calentaron mucho, especialmente en las redes sociales. En aquel momento, los comisarios de carrera en torno a Stefan Beck habían absuelto a Khan después de que su mano se dirigiera hacia Svoboda en la recta de meta. Tras evaluar las imágenes disponibles desde todo tipo de perspectivas, el control de carrera no consideró que el incidente fuera un agarrón en dirección al freno de Svoboda. A todos, especialmente a muchos espectadores, no les gustó esta decisión y "Tormenta de mierda" fue una palabra suave, que cayó posteriormente sobre el piloto y el equipo.

Khan volvió a Hockenheim con un cuarto puesto y una victoria, además del subcampeonato. Tanto él como su jefe de equipo, Carsten Freudenberg, aprovecharon la oportunidad para desahogarse una vez más en la entrevista en directo con Danijel Peric.

"En el final del IDM en Hockenheim, Walid pudo conseguir su décima victoria de la temporada para nuestro equipo", declaró Freudenberg en su comunicado de prensa posterior a la carrera. "Walid batió de forma impresionante al nuevo campeón y dio así la réplica al ajetreo de las últimas semanas en la pista. Que Walid quitara la mano del manillar en el Red Bull Ring fue sin duda un error. Pero eso no justifica en absoluto que se le amenace con violencia. Walid demostró a los implicados que estaban equivocados y mostró los límites al vigente campeón con su victoria. Lo que más me complació fue la calidez y cordialidad con la que Walid fue recibido en el paddock del IDM en Hockenheim. Gracias a todos los colegas y aficionados al automovilismo que estuvieron al lado de Walid en estos momentos difíciles."

"Lo que los medios de comunicación y ciertas personas en las redes sociales hicieron de ello", había explicado Freudenberg antes del inicio de la primera carrera, "fue más allá de una línea roja. Lo que Walid y nosotros, como equipo, hemos pasado, no se lo deseo a nadie. La gente debería tener cuidado con lo que publica en las redes sociales en el futuro".

"Estoy encantado de volver a subirme a la moto", dice Freudenberg citando a su protegido Khan. "Gracias a mi equipo, que siempre creyó en mí y me ayudó en estos momentos difíciles. Creo que he podido demostrar, sobre todo ganando la final, que podría haber estado en la lucha por el título. Gracias a Paligo y a KTM".

Sin embargo, inmediatamente después de cruzar la línea de meta, el ganador Khan no pudo contenerse en la entrevista y dirigió sus primeras palabras directamente al equipo Kawasaki en cuestión, Rob Vennegoor, por su nombre. "Estoy triste por ello", dijo Khan. "No soy un tipo que vaya a golpear a alguien en los frenos o incluso que intente matar a alguien. A veces estoy un poco loco, pero tengo buen corazón. Pero todos somos humanos y podemos hacer las cosas bien o mal. Fue una mala situación que todo acabara en Internet. No pude reaccionar en absoluto a todas las noticias. Y, lo siento si lo digo, hubo mucha gente que me escribió "jódete". Ahora estoy contento por la victoria. Ya lo había intentado el sábado, pero tenía problemas con la moto. E Íñigo es muy rápido. Cuando tienes que lidiar con la moto allí, es difícil ganar".

Después de eso, los caminos IDM de los equipos en torno a Carsten Freudenberg y Rob Vennegoor se separaron. Pero sólo brevemente. El próximo fin de semana volverán a enfrentarse en la prueba del Campeonato del Mundo de Supersport 300 en Portimao.