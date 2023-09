Freudenberg et Khan de retour dans la course à l'IDM

A l'origine, l'équipe de Carsten Freudenberg avait retiré son pilote Walid Khan des courses d'Assen et de la finale d'Hockenheim. Pour la finale d'Hockenheim, l'équipe KTM a changé d'avis et a réintégré Khan dans la course. Même si le titre IDM avait déjà été attribué à son concurrent Inigo Iglesias. Le titre de vice-champion lui tendait encore les bras.

Après l'incident entre Petr Svoboda, pilote Kawasaki et coéquipier d'Iglesias, et Walid Khan, pilote KTM, lors de la course IDM sur le Red Bull Ring, les médias sociaux s'étaient enflammés. La direction de course autour de Stefan Beck avait alors acquitté Khan, dont la main s'était dirigée vers Svoboda dans la dernière ligne droite. Après avoir analysé les images disponibles sous tous les angles, la direction de la course n'avait pas considéré l'incident comme une prise en direction du frein de Svoboda. Tout le monde, à commencer par de nombreuses personnes non concernées, n'a pas apprécié cette décision et "Shit Storm" n'était qu'un doux mot pour qualifier ce qui s'est passé ensuite pour les pilotes et l'équipe.

Khan a fait son retour à Hockenheim avec une quatrième place, une victoire et le titre de vice-champion. Tant lui que son chef d'équipe, Carsten Freudenberg, ont profité de l'occasion pour exprimer à nouveau leur cœur lors d'une interview en direct avec Danijel Peric.

"Lors de la finale de l'IDM à Hockenheim, Walid a remporté la dixième victoire de la saison pour notre équipe", a déclaré Freudenberg dans son communiqué de presse après la course. "Walid a battu le nouveau champion de manière impressionnante et a ainsi donné la réponse à la course-poursuite des dernières semaines sur le circuit. Le fait que Walid ait retiré sa main du guidon au Red Bull Ring était certainement une erreur. Mais cela ne justifie en aucun cas qu'on le menace de violence. Walid a prouvé aux personnes impliquées dans cette affaire qu'elles avaient tort et, par sa victoire, il a montré les limites du champion en titre. Ce qui m'a le plus réjoui, c'est la chaleur et la cordialité avec lesquelles Walid a été accueilli dans le paddock IDM d'Hockenheim. Merci à tous les collègues et fans de sport automobile qui ont soutenu Walid dans cette période difficile".

"Ce que les médias et certaines personnes dans les médias sociaux en ont fait", avait expliqué Freudenberg avant le départ de la première course, "a dépassé une ligne rouge. Ce que Walid et nous avons vécu en tant qu'équipe, je ne le souhaite à personne. Il faudrait à l'avenir faire attention à ce que l'on rapporte dans les médias sociaux".

"Je suis très heureux d'être de retour sur la moto", a déclaré Freudenberg en citant son protégé Khan. "Merci à mon équipe qui a toujours cru en moi et qui m'a aidé à traverser cette période difficile. Je pense que j'ai pu montrer, notamment en gagnant la finale, que j'aurais pu me battre pour le titre. Merci à Paligo et à KTM".

Juste après avoir franchi la ligne d'arrivée, le vainqueur Khan n'a cependant pas pu se retenir lors de l'interview et a adressé ses premiers mots directement et nommément à l'équipe Kawasaki concernée de Rob Vennegoor. "Je suis triste pour ça", a déclaré Khan. "Je ne suis pas du genre à mettre le pied dans le frein de quelqu'un, ni même à essayer de tuer quelqu'un. Parfois, je suis un peu fou, mais j'ai un bon cœur. Mais nous sommes tous des êtres humains et nous pouvons faire les choses bien ou mal. C'était une mauvaise situation que tout cela se retrouve sur Internet. Je n'ai pas pu réagir à toutes ces nouvelles. Et, désolé de le dire comme ça, il y avait tellement de gens qui m'ont écrit "va te faire foutre". Maintenant, je suis contente d'avoir gagné. J'avais déjà essayé samedi, mais j'avais du mal avec ma moto. Et Inigo est très rapide. Là, quand on a affaire à la moto, c'est difficile de gagner".

Ensuite, les chemins de l'IDM se sont séparés pour les équipes de Carsten Freudenberg et Rob Vennegoor. Mais pas pour longtemps. Le week-end prochain, ils s'affronteront à nouveau lors de la course du championnat du monde Supersport 300 à Portimao.