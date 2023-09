Freudenberg e Khan di nuovo in gara con l'IDM

Il team di Carsten Freudenberg aveva inizialmente ritirato il suo pilota Walid Khan per le gare di Assen e la finale di Hockenheim. Per la finale di Hockenheim, il team KTM ci ha ripensato e ha rimandato Khan in gara. Anche se il titolo IDM era già andato al rivale Inigo Iglesias. Almeno il vice titolo era ancora in ballo.

Dopo l'incidente tra il pilota Kawasaki Petr Svoboda, compagno di squadra di Iglesias, e il pilota KTM Walid Khan durante la gara IDM al Red Bull Ring, le cose si sono fatte molto accese, soprattutto sui social media. In quell'occasione, i commissari di gara, che fanno capo a Stefan Beck, avevano assolto Khan dopo che la sua mano era andata verso Svoboda sul rettilineo d'arrivo. Dopo aver valutato i filmati disponibili da tutti i tipi di prospettiva, il controllo di gara non ha considerato l'incidente come una presa in direzione del freno di Svoboda. Questa decisione non è piaciuta a tutti, soprattutto a molti spettatori, e "Tempesta di merda" è stata la parola d'ordine che si è poi abbattuta sul pilota e sulla squadra.

Khan tornò a Hockenheim con un quarto posto e una vittoria, oltre che con il vice-campionato. Sia lui che il suo capo squadra Carsten Freudenberg hanno colto l'occasione per sfogarsi ancora una volta nell'intervista in diretta streaming con Danijel Peric.

"Alla finale dell'IDM di Hockenheim, Walid è riuscito a conquistare la decima vittoria stagionale per la nostra squadra", ha dichiarato Freudenberg nel comunicato stampa post-gara. "Walid ha battuto in modo impressionante il nuovo campione, dando così una risposta alla frenesia delle ultime settimane in pista. Il fatto che Walid abbia tolto la mano dal manubrio al Red Bull Ring è stato certamente un errore. Ma questo non giustifica in alcun modo le minacce di violenza. Walid ha dimostrato che le persone coinvolte si sbagliavano e ha mostrato i limiti al campione in carica con la sua vittoria. Ciò che mi ha fatto più piacere è stato il calore e la cordialità con cui Walid è stato accolto nel paddock IDM di Hockenheim. Grazie a tutti i colleghi e agli appassionati di motorsport che sono stati al fianco di Walid in questo momento difficile".

"Quello che hanno fatto i media e alcune persone sui social media", aveva spiegato Freudenberg prima della partenza della prima gara, "è andato oltre la linea rossa. Quello che Walid e noi come squadra abbiamo passato non lo auguro a nessuno. Le persone dovrebbero fare attenzione a ciò che riportano sui social media in futuro".

"Sono felicissimo di tornare in sella", ha dichiarato Freudenberg citando il suo pupillo Khan. "Ringrazio il mio team che ha sempre creduto in me e mi ha aiutato a superare questo momento difficile. Penso di essere riuscito a dimostrare, non da ultimo vincendo la finale, che avrei potuto essere in lizza per il titolo. Grazie a Paligo e a KTM".

Subito dopo aver tagliato il traguardo, però, il vincitore Khan non è riuscito a trattenersi nell'intervista e ha rivolto le sue prime parole direttamente al team Kawasaki in questione, Rob Vennegoor, chiamandolo per nome. "Sono triste per questo", ha detto Khan. "Non sono uno che colpisce qualcuno nei freni o che cerca di uccidere qualcuno. A volte sono un po' pazzo, ma ho un cuore buono. Ma siamo tutti umani e possiamo fare cose giuste o sbagliate. È stata una brutta situazione che sia finita su Internet. Non ho potuto reagire a tutte le notizie. E, scusate se lo dico, ci sono state tante persone che mi hanno scritto "vaffanculo". Ora sono felice della vittoria. Ci avevo già provato sabato, ma facevo fatica con la mia moto. E Inigo è molto veloce. Quando devi fare i conti con la moto, è difficile vincere".

Dopo di che, le strade IDM delle squadre intorno a Carsten Freudenberg e Rob Vennegoor si sono separate. Ma solo per poco. Il prossimo fine settimana si sfideranno di nuovo in occasione della gara del Campionato Mondiale Supersport 300 a Portimao.