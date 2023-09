Freudenberg e Khan de volta à corrida do IDM

Originalmente, a equipa de Carsten Freudenberg tinha retirado o seu piloto Walid Khan para as corridas em Assen e para a final em Hockenheim. Para a final de Hockenheim, a equipa KTM teve dúvidas e enviou Khan de volta à corrida. Apesar de o título IDM já ter ido para o rival Inigo Iglesias. Pelo menos o título de vice ainda estava à espreita.

Após o incidente entre o piloto da Kawasaki Petr Svoboda, colega de equipa de Iglesias, e o piloto da KTM Walid Khan na corrida IDM no Red Bull Ring, as coisas aqueceram muito, especialmente nas redes sociais. Na altura, os comissários da corrida, em torno de Stefan Beck, tinham absolvido Khan depois de a mão deste último ter ido em direção a Svoboda na reta final. Depois de avaliar as imagens disponíveis de todos os tipos de perspectivas, o controlo da corrida não considerou o incidente como um agarrão na direção do travão de Svoboda. Todos, especialmente muitos espectadores, não gostaram desta decisão e "Shit Storm" (tempestade de merda) foi uma palavra suave, que posteriormente recaiu sobre o piloto e a equipa.

Khan regressou a Hockenheim com um quarto lugar e uma vitória, bem como com o vice-campeonato. Tanto ele como o seu chefe de equipa, Carsten Freudenberg, aproveitaram a oportunidade para desabafar mais uma vez na entrevista em direto com Danijel Peric.

"Na final do IDM em Hockenheim, Walid conseguiu a sua décima vitória da época para a nossa equipa", declarou Freudenberg no seu comunicado de imprensa após a corrida. "Walid bateu de forma impressionante o novo campeão e deu assim resposta à azáfama das últimas semanas em pista. O facto de Walid ter tirado a mão do guiador no Red Bull Ring foi certamente um erro. Mas isso não justifica, de forma alguma, que o ameacem com violência. Walid provou que as pessoas envolvidas estavam erradas e mostrou os limites ao atual campeão com a sua vitória. O que mais me agradou foi o calor e a cordialidade com que Walid foi recebido no paddock da IDM em Hockenheim. Obrigado a todos os colegas e fãs do desporto automóvel que apoiaram Walid durante este período difícil."

"O que os meios de comunicação social e algumas pessoas nas redes sociais fizeram", explicou Freudenberg antes do início da primeira corrida, "ultrapassou a linha vermelha. O que o Walid e nós, enquanto equipa, passámos, não desejo a ninguém. As pessoas devem ter cuidado com o que dizem nas redes sociais no futuro".

"Estou muito feliz por estar de volta à mota", disse Freudenberg, citando o seu protegido Khan. "Obrigado à minha equipa que sempre acreditou em mim e me ajudou neste momento difícil. Penso que consegui mostrar, sobretudo ao vencer a final, que poderia ter estado na luta pelo título. Obrigado ao Paligo e à KTM".

Imediatamente após cruzar a linha de chegada, no entanto, o vencedor Khan não se conteve na entrevista e dirigiu as suas primeiras palavras diretamente à equipa Kawasaki em questão, Rob Vennegoor, pelo nome. "Estou triste com isso", disse Khan. "Não sou um tipo que vai bater nos travões de alguém ou até tentar matar alguém. Às vezes sou um pouco louco, mas tenho um bom coração. Mas somos todos humanos e podemos fazer coisas certas ou erradas. Foi uma situação má o facto de tudo ter ido parar à Internet. Não consegui reagir de todo a todas as notícias. E, desculpem se o digo, houve muitas pessoas que me escreveram "vai-te lixar". Agora estou feliz com a vitória. Já tinha tentado no sábado, mas depois tive de lidar com a minha mota. E o Inigo é muito rápido. Se tivermos de lidar com a mota, é difícil ganhar".

Depois disso, os caminhos IDM das equipas em torno de Carsten Freudenberg e Rob Vennegoor separaram-se. Mas apenas por pouco tempo. No próximo fim de semana voltam a competir um contra o outro na ronda do Campeonato do Mundo de Supersport 300 em Portimão.