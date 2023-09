Lucy Michel: ¿Campeonato del Mundo Femenino en lugar de IDM 2024?

El año pasado, Lucy Michel, entrenada por Stefan Laux, no pudo completar una temporada completa en el IDM Supersport 300. La situación de su formación profesional el año pasado no se lo permitió. Este año, el equipo Laux-Michel volvió a la carga. "Los objetivos eran diferentes para este año", dice el balance de la temporada de Stefan Laux. "Pero, como ocurre a menudo, las cosas salen de forma distinta a la esperada". Lucy se había fijado como objetivo mejorar los resultados de 2021. Sin embargo, resultó que le costaba seguir el ritmo de las competidoras y que la pausa y la falta de entrenamiento tuvieron un efecto más importante de lo esperado."

La enorme fuerza de los corredores de la temporada que acababa de terminar -después de todo, una horda de corredores del Campeonato del Mundo se puso al frente del pelotón en más de una ocasión- tampoco facilitó las cosas. "Lucy estaba decepcionada consigo misma", dijo Laux, "pero hicimos todo lo posible para fortalecerla mentalmente y hacerle sentir que creíamos firmemente en ella". A partir de la carrera de Schleiz, el trabajo conjunto empezó a dar sus frutos y en Assen se consiguieron por fin los primeros y ansiados puntos. Lucy terminó el final en Hockenheim con unos excelentes 11º y 13º puestos, que la situaron en el puesto 21º de un total de 43 competidoras en la clasificación final.

¿Y ahora qué?

Una nueva opción para 2024 sería el Campeonato del Mundo de Motociclismo Femenino de la FIM, que sin duda sería un reto atractivo para Lucy Michel y el TSL Racing Team en torno a Stefan Laux. "Sin embargo, todavía no se conocen las condiciones generales", dice Laux, "por lo que una planificación precisa no es posible en este momento". Como se habla de la Yamaha R7 como vehículo operativo, Lucy probó la moto el pasado lunes en Hockenheim. Lucy se desenvolvió sorprendentemente bien y realizó tiempos aceptables con la moto, que no estaba puesta a punto para ella. Queremos dar las gracias especialmente a Sascha Schoder, de PS Track Events, por prestarnos la R7".

Un nuevo comienzo en el IDM Supersport 300 también sería una posibilidad. "Suzuki va a lanzar una nueva GSX 800 R", añade Laux, que es concesionario Suzuki en su trabajo principal, "con la que también podríamos correr en un campeonato en Austria. Ahora tenemos que esperar a que la FIM presente sus condiciones generales para poder mantener conversaciones con nuestros patrocinadores. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores su confianza y paciencia. Gracias por todo de parte del TSL Racing Team y Lucy Michel #16".