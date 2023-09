Lucy Michel : Championnat du monde féminin au lieu de l'IDM 2024 ?

L'année dernière, Lucy Michel, encadrée par Stefan Laux, n'avait pas pu faire une saison complète en IDM Supersport 300. L'état de sa formation professionnelle l'année dernière ne le lui permettait pas. Cette année, le tandem Laux-Michel était de nouveau sur la ligne de départ. "Les objectifs étaient différents pour cette année", explique Stefan Laux dans sa rétrospective de la saison. "Mais comme souvent, les choses ne se passent pas comme prévu. Lucy s'était fermement engagée à renouer avec la performance de 2021. Il s'est toutefois avéré qu'elle avait du mal à suivre la vitesse de ses concurrentes et que la pause et le retard d'entraînement ont eu un impact plus important que prévu".

L'énorme peloton de pilotes de la saison qui vient de s'achever, avec plus d'une fois une horde de pilotes de championnat du monde en tête du peloton, n'a pas non plus facilité les choses. "Lucy était déçue d'elle-même", explique Laux, "mais nous avons tout fait pour la réconforter mentalement et lui donner le sentiment que nous croyions fermement en elle". À partir de la course de Schleiz, le travail commun a commencé à porter ses fruits et à Assen, les premiers points, tant attendus, ont enfin été marqués. Lucy a terminé la finale à Hockenheim avec d'excellentes 11e et 13e places, se plaçant ainsi à la 21e place du classement final sur un total de 43 participants.

Quelle est la suite des événements ?

Une nouvelle option pour 2024 serait le FIM Women's Motorcycling World Championship, qui serait certainement un défi attrayant pour Lucy Michel et l'équipe TSL-Racing autour de Stefan Laux. "Les conditions générales ne sont toutefois pas encore connues", estime Laux, "c'est pourquoi une planification précise n'est pas encore possible à l'heure actuelle. Comme il est question de la Yamaha R7 comme véhicule d'engagement, Lucy a testé la moto lundi dernier à Hockenheim. Lucy s'est étonnamment bien débrouillée et a réalisé des temps acceptables avec la moto qui n'était pas adaptée à ses besoins. Nous tenons à remercier tout particulièrement Sascha Schoder de PS Track Events pour le prêt de la R7".

Un nouveau départ en IDM Supersport 300 serait également une possibilité. "Suzuki lance une nouvelle GSX 800 R sur le marché", ajoute Laux, concessionnaire Suzuki à titre principal, "avec laquelle nous pourrions également participer à un championnat en Autriche. Il s'agit maintenant d'attendre que la FIM présente ses conditions générales pour pouvoir ensuite mener des discussions avec nos sponsors. Nous remercions chaleureusement nos sponsors pour la confiance qu'ils nous ont accordée et pour leur patience. Merci pour tout de la part de l'équipe TSL-Racing et de Lucy Michel #16".