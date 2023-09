Lucy Michel: Campionato mondiale femminile al posto dell'IDM 2024?

L'anno scorso Lucy Michel, che è allenata da Stefan Laux, non è riuscita a portare a termine una stagione completa nella IDM Supersport 300. L'anno scorso, infatti, lo stato della sua formazione professionale non glielo ha permesso. Quest'anno, il team Laux-Michel è tornato al via. "Gli obiettivi erano diversi per quest'anno", si legge nel bilancio della stagione di Stefan Laux. "Ma come spesso accade, le cose vanno diversamente dal previsto. Lucy aveva puntato con decisione a migliorare le prestazioni del 2021. Tuttavia, si è scoperto che aveva difficoltà a tenere il passo con la velocità dei concorrenti e che la pausa e la mancanza di allenamento hanno avuto un effetto più significativo del previsto".

L'enorme numero di corridori della stagione appena conclusa - dopo tutto, un'orda di corridori del Campionato del Mondo si è scatenata in testa al gruppo in più di un'occasione - non ha reso le cose più facili. "Lucy era delusa da se stessa", ha detto Laux, "ma abbiamo fatto tutto il possibile per rafforzarla mentalmente e farle sentire che credevamo fermamente in lei". Dalla gara di Schleiz in poi, il lavoro comune ha iniziato a dare i suoi frutti e ad Assen i primi e tanto agognati punti sono stati finalmente conquistati. Lucy ha concluso la finale di Hockenheim con ottimi 11° e 13° posto, posizionandosi al 21° posto su un totale di 43 concorrenti nella classifica finale.

Quale sarà il prossimo passo?

Una nuova opzione per il 2024 potrebbe essere il Campionato mondiale di motociclismo femminile FIM, che sarebbe certamente una sfida interessante per Lucy Michel e il TSL Racing Team di Stefan Laux. "Tuttavia, le condizioni generali non sono ancora note", dice Laux, "quindi al momento non è possibile una pianificazione precisa. Poiché si parla della Yamaha R7 come veicolo operativo, Lucy ha provato la moto lunedì scorso a Hockenheim. Lucy si è trovata sorprendentemente bene e ha girato su tempi accettabili con la moto, che non era stata messa a punto per lei. Vorremmo ringraziare in modo particolare Sascha Schoder di PS Track Events per averci prestato la R7".

Una nuova partenza nella IDM Supersport 300 sarebbe anche una possibilità. "Suzuki sta lanciando una nuova GSX 800 R", aggiunge Laux, che come lavoro principale è un concessionario Suzuki, "con la quale potremmo anche partecipare a un campionato in Austria. Ora dobbiamo aspettare che la FIM presenti le condizioni generali per poter discutere con i nostri sponsor. Vorremmo ringraziare i nostri sponsor per la loro fiducia e pazienza. Grazie di tutto da parte del TSL Racing Team e di Lucy Michel #16".