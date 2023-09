Lucy Michel: Campeonato do Mundo de Futebol Feminino em vez do IDM 2024?

No final do IDM em Hockenheimring, Lucy Michel completou o seu melhor fim de semana de Supersport 300 da época até agora. A paragem de um ano deixou a sua marca. Resta saber o que vai acontecer a seguir.

No ano passado, Lucy Michel, que é treinada por Stefan Laux, não conseguiu completar uma época completa na IDM Supersport 300. O estado da sua formação profissional no ano passado não o permitiu. Este ano, a equipa Laux-Michel voltou ao início. "Os objectivos eram diferentes para este ano", diz Stefan Laux no balanço da época. "Mas, como tantas vezes acontece, as coisas correm de forma diferente do esperado. Lucy tinha como objetivo manter o desempenho de 2021. No entanto, verificou-se que ela teve dificuldade em acompanhar a velocidade dos concorrentes e que a pausa e a falta de treino tiveram um efeito mais significativo do que o esperado."

A enorme força do pelotão na época que acabara de terminar - afinal, uma horda de cavaleiros do Campeonato do Mundo chegou à frente do pelotão em mais do que uma ocasião - também não facilitou as coisas. "A Lucy estava desiludida com ela própria", disse Laux, "mas fizemos tudo o que podíamos para a fortalecer mentalmente e fazê-la sentir que acreditávamos firmemente nela." A partir da corrida em Schleiz, o trabalho conjunto começou a dar frutos e, em Assen, os primeiros e tão desejados pontos foram finalmente conquistados. Lucy terminou a final em Hockenheim com excelentes 11º e 13º lugares, colocando-a em 21º lugar num total de 43 concorrentes na classificação final.

O que vem a seguir?

Uma nova opção para 2024 seria o Campeonato do Mundo de Motociclismo Feminino da FIM, o que seria certamente um desafio apelativo para Lucy Michel e para a TSL Racing Team em torno de Stefan Laux. "No entanto, as condições gerais ainda não são conhecidas", diz Laux, "pelo que não é possível um planeamento preciso neste momento. Uma vez que se está a falar da Yamaha R7 como um veículo operacional, Lucy testou a moto na passada segunda-feira em Hockenheim. A Lucy deu-se surpreendentemente bem e fez tempos aceitáveis com a mota, que não estava afinada para ela. Gostaríamos de agradecer especialmente a Sascha Schoder, da PS Track Events, por nos ter emprestado a R7."

Um novo começo no IDM Supersport 300 também seria uma possibilidade. "A Suzuki está a lançar uma nova GSX 800 R", acrescenta Laux, que é concessionário Suzuki na sua atividade principal, "com a qual também poderíamos correr num campeonato na Áustria. Agora temos de esperar que a FIM apresente as suas condições gerais para podermos falar com os nossos patrocinadores. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores pela sua confiança e paciência. Obrigado por tudo, desde a equipa TSL Racing Team e Lucy Michel #16".