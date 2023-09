L'équipe Kawasaki laisse un grand vide en IDM

L'équipe dirigée par le Néerlandais Rob Vennegoor et l'Allemand Frank Krekeler a fait ses adieux à l'IDM sur le circuit d'Hockenheim. À l'avenir, l'équipe se concentrera exclusivement sur ses activités en championnat du monde. Le retrait de l'IDM était prévu depuis un certain temps déjà. "Nous avons tous les deux nos propres entreprises à côté de la course", a expliqué Vennegoor dans le cadre de la finale de l'IDM. "Nous devons tout simplement nous en occuper aussi".

Au cours de ses années IDM, l'équipe s'est occupée de 21 pilotes au total de 2019 à 2023. Il en a résulté 66 places de podium, 21 victoires, sans oublier deux titres de champion. L'année dernière avec Marvin Siebdrath, cette saison avec Inigo Iglesias, qui a également validé son ticket pour le championnat du monde. En guise d'adieu, l'équipe s'est encore offert un double podium lors de la première course d'Hockenheim, avec Iglesias à la première place et Max Zachmann à la troisième, qui a ainsi pu fêter son premier podium en IDM Supersport 300.

"Honnêtement, c'est un sentiment particulier que notre aventure en IDM soit maintenant terminée, mais cela repose aussi sur des décisions mûrement réfléchies", explique le team manager Rob Vennegoor. "Mais nous n'oublierons jamais les bons moments et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre dans cette aventure inoubliable. Le fait que nous ayons pu clore le chapitre IDM à Hockenheim avec un tel succès en fait quelque chose de très spécial".

L'équipe Kawasaki a toujours envoyé ses pilotes de championnat du monde en course IDM, donnant ainsi aux jeunes pilotes nationaux la possibilité de se mesurer à des pilotes plus forts et de grandir à leurs côtés. Dans l'autre sens, l'équipe a toujours recruté des pilotes IDM pour son équipe WRC et a également envoyé l'une des plus grandes équipes de jeunes au départ de l'IDM. Pour les pilotes IDM, le retrait de l'équipe signifie également une chance en moins d'apprendre et de se recommander pour des tâches plus importantes.