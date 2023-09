Il team Kawasaki si lascia alle spalle un grande vuoto nell'IDM

Per il Team Füsport RT Motorsport by SKM Kawasaki, la finale IDM all'Hockenheimring è stata la loro ultima apparizione nella serie. Con il titolo del campionato, hanno dato l'addio alla Supersport 300.

La squadra composta dall'olandese Rob Vennegoor e dal tedesco Frank Krekeler ha dato il suo addio all'IDM all'Hockenheimring. In futuro, il team si concentrerà esclusivamente sulle attività nel Campionato del Mondo. L'uscita dalla IDM era stata pianificata da tempo. "Entrambi abbiamo le nostre aziende oltre alle corse", ha spiegato Vennegoor durante la finale dell'IDM. "Dobbiamo occuparci anche di questo".

Negli anni dell'IDM, la squadra si è occupata di un totale di 21 corridori dal 2019 al 2023. Questo ha portato a 66 podi, 21 vittorie e, non da ultimo, a due titoli di campionato. L'anno scorso con Marvin Siebdrath, questa stagione con Inigo Iglesias, che ha anche staccato il biglietto per il Campionato del Mondo. Come commiato, il team si è regalato un doppio podio nel primo round di Hockenheim con Iglesias al primo posto e Max Zachmann al terzo, che ha così potuto festeggiare il suo primo podio nella IDM Supersport 300.

"Onestamente, è una sensazione speciale che la nostra avventura IDM sia finita, ma questo si basa anche su decisioni ben ponderate", spiega il team manager Rob Vennegoor. "Ma non dimenticheremo mai i momenti più belli e vorremmo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in ogni modo durante questa indimenticabile avventura. Il fatto che siamo riusciti a chiudere il capitolo IDM con un così grande successo a Hockenheim lo rende davvero speciale".

Il team Kawasaki ha inviato più volte i suoi piloti del Campionato del Mondo alla gara IDM, dando così ai giovani a livello nazionale l'opportunità di competere con piloti più forti e di crescere con loro. D'altra parte, il team ha sempre reclutato piloti IDM per la sua squadra del Campionato del Mondo e, allo stesso tempo, ha inviato uno dei più grandi team junior sulla linea di partenza dell'IDM. Per i piloti IDM, l'uscita dalla squadra significa anche una possibilità in meno di imparare e di raccomandarsi per compiti più elevati.