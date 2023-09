A equipa Kawasaki deixa para trás uma grande lacuna no IDM

Para a equipa Füsport RT Motorsport by SKM Kawasaki, a final do IDM em Hockenheimring foi a sua última participação na série. Com o título de campeão, despediram-se das Supersport 300.

A equipa do holandês Rob Vennegoor e do alemão Frank Krekeler fez a sua apresentação de despedida da IDM no Hockenheimring. No futuro, a equipa irá concentrar-se exclusivamente nas suas actividades no Campeonato do Mundo. A saída da IDM já estava planeada há algum tempo. "Ambos temos as nossas próprias empresas, para além das corridas", explicou Vennegoor durante a final da IDM. "Só temos de tratar disso também".

Nos seus anos de IDM, a equipa cuidou de um total de 21 pilotos de 2019 a 2023. Isto resultou em 66 subidas ao pódio, 21 vitórias e, por último, mas não menos importante, dois títulos de campeão. No ano passado com Marvin Siebdrath, esta época com Inigo Iglesias, que também marcou o seu bilhete para o Campeonato do Mundo. Em jeito de despedida, a equipa presenteou-se com um duplo pódio na primeira ronda de Hockenheim, com Iglesias em primeiro lugar e Max Zachmann em terceiro, que pôde assim celebrar o seu primeiro pódio IDM Supersport 300.

"Honestamente, é um sentimento especial que a nossa aventura IDM tenha chegado ao fim, mas isso também se baseia em decisões bem ponderadas", explica o chefe de equipa Rob Vennegoor. "Mas nunca esqueceremos os belos momentos e gostaríamos de agradecer a todos os que nos apoiaram de alguma forma durante esta aventura inesquecível. O facto de termos sido capazes de encerrar o capítulo IDM com um sucesso tão grande em Hockenheim torna-o muito especial."

A equipa Kawasaki enviou repetidamente os seus pilotos do Campeonato do Mundo para a corrida IDM, dando assim aos jovens a nível nacional a oportunidade de competir com pilotos mais fortes e de crescer com eles. Por outro lado, a equipa também sempre recrutou pilotos IDM para o seu plantel do Campeonato do Mundo e, ao mesmo tempo, enviou uma das maiores equipas de juniores para a linha de partida na IDM. Para os pilotos IDM, a saída da equipa significa também menos uma oportunidade de aprender e de se recomendarem para tarefas mais elevadas.