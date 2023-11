Iglesias en la Copa del Mundo y Zachmann en ProSuperstock

La retirada del equipo Füsport RT Motorsports by SKM-Kawasaki del IDM Supersport 300 ya se había hecho evidente en el transcurso de la temporada 2023. Los dos propietarios del equipo, Rob Vennegoor y Frank Krekeler, ya no podrán conciliar ambos campeonatos, IDM más Campeonato del Mundo, sin que sus propias empresas en casa, en los Países Bajos y Alemania, sufran la doble carga. El exitoso dúo, que se ha proclamado campeón en los dos últimos años primero con Marvin Siebdrath y ahora con Íñigo Iglesias, ha dicho adiós al IDM para no verse apurado de tiempo.

Tras el español Iglesias, el equipo Kawasaki también ha fichado para el Mundial de 2024 al checo Petr Svoboda, quien, al igual que Iglesias, también competía este año en el IDM con el equipo Kawasaki además del Mundial, pero ya había cancelado las velas tras la carrera en el Red Bull Ring después de un incidente con Walid Khan, competidor de KTM, y la falta de entendimiento sobre la decisión de la dirección de carrera. Los éxitos de Svoboda en el Campeonato del Mundo Supersport 300 2023 también le abrieron las puertas para el próximo año mundialista.

"Petr también corrió para nosotros en 2023", explica Vennegoor, "e hizo un trabajo fantástico, incluyendo una doble victoria en el circuito TT de Assen y el liderato en la clasificación del campeonato del mundo durante varias carreras. Con un tercer puesto en Imola, Petr se convirtió en uno de los pilotos WorldSSP300 más exitosos de 2023, lo que finalmente le valió un excelente sexto puesto en la clasificación general.

"El objetivo para 2024 está claro para nosotros", continúa, "luchar por el título mundial en el Campeonato del Mundo de WorldSSP300 2024 con Petr e Inigo. Tanto Petr como Inigo saben lo que significa tener éxito en el WorldSSP300 y por eso nos hemos marcado el objetivo de ganar el título mundial la próxima temporada. Es un gran reto, pero confiamos en superarlo".

El tercer hombre del equipo en la división IDM Supersport 300 este año fue el alemán Max Zachmann, que subió al podio de IDM por primera vez. "La temporada llegó a su fin demasiado rápido en Hockenheim", dice Zachmann. "Después de un comienzo difícil al principio de la temporada, pude mejorar constantemente. A partir de Schleiz, las cosas fueron muy bien y recuperé la confianza en la moto. Assen y Hockenheim al final fueron mis mejores pruebas, y por fin conseguí mi primer podio en Hockenheim. Ha sido un gran año con mi equipo RT Füsport Kawasaki power by SKM Motors".

Después, Zachmann estuvo un tiempo en la carretera. "Por supuesto, la retirada del equipo Füsport RT Motorsports by SKM-Kawasaki no salió según nuestros planes", dijo Zachmann, "pero así son las carreras". La SSP 300 se despedirá pronto del Campeonato del Mundo y más tarde del IDM. Por eso daré el paso a la Pro Superstock 1000 con mis patrocinadores, que es lo único sensato por razones económicas. Volveré a competir en privado con una nueva BMW 1000".