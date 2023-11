Iglesias en Coupe du monde et Zachmann en ProSuperstock

Le retrait de l'équipe Füsport RT Motorsports by SKM-Kawasaki de l'IDM Supersport 300 s'était déjà profilé au cours de la saison 2023. Les deux propriétaires de l'équipe, Rob Vennegoor et Frank Krekeler, ne pourront plus concilier à l'avenir les deux championnats, IDM et WM, sans que leurs entreprises respectives aux Pays-Bas et en Allemagne ne souffrent de cette double charge. Pour ne pas se retrouver en porte-à-faux, le duo gagnant, qui a été champion ces deux dernières années avec Marvin Siebdrath et maintenant avec Inigo Iglesias, a décidé de se retirer de l'IDM.

Après l'Espagnol Iglesias, l'équipe Kawasaki a également engagé pour le championnat du monde 2024 le Tchèque Petr Svoboda qui, comme Iglesias, a également participé cette année à l'IDM avec l'équipe Kawasaki en plus du championnat du monde, mais qui avait déjà mis les voiles après la course au Red Bull Ring suite à un incident avec le concurrent KTM Walid Khan et à l'incompréhension de la décision de la direction de course. Les succès de Svoboda dans le championnat du monde Supersport 300 en 2023 lui ont également ouvert la porte pour la prochaine année de championnat.

"Petr a également couru pour nous en 2023", explique Vennegoor, "et a fait un travail fantastique, notamment en remportant un doublé sur le circuit TT d'Assen et en prenant la tête du classement du championnat du monde pendant plusieurs courses. Avec une troisième place à Imola, Petr est devenu l'un des pilotes WorldSSP300 les plus performants de 2023, ce qui lui a finalement valu une excellente sixième place au classement général.

"L'objectif pour 2024 est clair pour nous", poursuit le communiqué, "se battre avec Petr et Inigo pour le titre de champion du monde dans le championnat WorldSSP300 2024. Petr et Inigo savent tous deux ce que signifie réussir en WorldSSP300, et c'est pourquoi nous nous sommes fixé comme objectif le titre de champion du monde pour la saison prochaine. C'est un grand défi, mais nous le relevons avec confiance".

Le troisième homme de l'équipe dans la section IDM Supersport 300 était cette année l'Allemand Max Zachmann, qui avait réussi à monter pour la première fois sur le podium IDM. "La saison s'est terminée beaucoup trop vite à Hockenheim", estime Zachmann. "Après un début de saison difficile, j'ai pu progresser de manière constante. A partir de Schleiz, tout s'est vraiment bien passé et la confiance en la moto était revenue. Assen et enfin Hockenheim ont été mes meilleurs événements, et c'est à Hockenheim que j'ai enfin réussi à décrocher mon premier podium. C'était une année formidable avec mon équipe RT Füsport Kawasaki power by SKM Motors".

Par la suite, Zachmann s'est d'abord retrouvé sur la route. "Oui, il est clair que le retrait de l'équipe Füsport RT Motorsports by SKM-Kawasaki ne s'est pas déroulé comme nous l'avions prévu", a déclaré Zachmann, "mais c'est la course. Le SSP 300 va en effet faire ses adieux à court terme au championnat du monde et plus tard à l'IDM. C'est pourquoi, avec mes sponsors, je vais faire le pas vers la Pro Superstock 1000, ce qui est la seule chose raisonnable pour des raisons économiques. Je reprendrai la compétition à titre privé avec une nouvelle BMW 1000".