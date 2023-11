Iglesias nella Coppa del Mondo e Zachmann nella ProSuperstock

Il ritiro del team Füsport RT Motorsports by SKM-Kawasaki dall'IDM Supersport 300 era già diventato evidente nel corso della stagione 2023. I due proprietari del team, Rob Vennegoor e Frank Krekeler, non saranno più in grado di conciliare entrambi i campionati, IDM e Campionato del Mondo, senza che le loro aziende in Olanda e Germania subiscano il doppio onere. Il duo di successo, che negli ultimi due anni si è laureato campione prima con Marvin Siebdrath e ora con Inigo Iglesias, ha detto addio all'IDM per non trovarsi in difficoltà.

Dopo lo spagnolo Iglesias, il team Kawasaki ha ingaggiato per il Campionato del Mondo 2024 anche il ceco Petr Svoboda che, come Iglesias, quest'anno oltre al Campionato del Mondo stava gareggiando anche nell'IDM con il team Kawasaki, ma aveva già annullato le vele dopo la gara al Red Bull Ring a seguito di un incidente con il concorrente KTM Walid Khan e della mancata comprensione della decisione della direzione gara. I successi di Svoboda nel Campionato del Mondo Supersport 300 2023 gli hanno aperto le porte anche per il prossimo anno iridato.

"Petr ha corso per noi anche nel 2023", spiega Vennegoor, "e ha fatto un lavoro fantastico, compresa una doppia vittoria al TT Circuit Assen e la testa della classifica del campionato mondiale per diverse gare. Con un terzo posto a Imola, Petr è diventato uno dei piloti WorldSSP300 di maggior successo del 2023, che gli è valso un ottimo sesto posto nella classifica generale.

"L'obiettivo per il 2024 è chiaro per noi", continua, "lottare per il titolo mondiale nel Campionato WorldSSP300 2024 con Petr e Inigo. Sia Petr che Inigo sanno cosa significa avere successo nel WorldSSP300 ed è per questo che ci siamo posti l'obiettivo di vincere il titolo mondiale nella prossima stagione. È una grande sfida, ma siamo fiduciosi di poterla vincere".

Il terzo uomo del team nella divisione IDM Supersport 300 quest'anno è stato il tedesco Max Zachmann, che è salito per la prima volta sul podio della IDM. "La stagione si è conclusa troppo in fretta a Hockenheim", dice Zachmann. "Dopo un inizio difficile all'inizio della stagione, sono riuscito a migliorare costantemente. Da Schleiz in poi, le cose sono andate molto bene e ho ripreso fiducia nella moto. Assen e Hockenheim alla fine sono stati i miei eventi migliori, e a Hockenheim ho finalmente ottenuto il mio primo podio. È stato un anno fantastico con il mio team RT Füsport Kawasaki power by SKM Motors".

In seguito, Zachmann è rimasto sulla strada per un po'. "Naturalmente il ritiro del team Füsport RT Motorsports by SKM-Kawasaki non è andato secondo i nostri piani", ha detto Zachmann, "ma queste sono le corse". L'SSP 300 presto darà l'addio al Campionato del Mondo e successivamente all'IDM. Per questo motivo passerò alla Pro Superstock 1000 con i miei sponsor, che è l'unica cosa sensata da fare per motivi economici. Tornerò a gareggiare privatamente con una nuova BMW 1000".