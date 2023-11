Iglesias na Taça do Mundo e Zachmann na ProSuperstock

A retirada da equipa Füsport RT Motorsports by SKM-Kawasaki do IDM Supersport 300 já se tinha tornado evidente no decurso da época de 2023. Os dois proprietários da equipa, Rob Vennegoor e Frank Krekeler, já não poderão conciliar os dois campeonatos, IDM e Campeonato do Mundo, sem que as suas próprias empresas na Holanda e na Alemanha sofram com o duplo fardo. A dupla de sucesso, que se sagrou campeã nos últimos dois anos, primeiro com Marvin Siebdrath e agora com Inigo Iglesias, despediu-se da IDM para não entrar em pânico.

Depois do espanhol Iglesias, a equipa Kawasaki também contratou o checo Petr Svoboda para o Campeonato do Mundo de 2024, que, tal como Iglesias, também competiu na IDM com a equipa Kawasaki este ano, para além do Campeonato do Mundo, mas já tinha cancelado as velas após a corrida no Red Bull Ring, na sequência de um incidente com o concorrente da KTM Walid Khan e da falta de compreensão sobre a decisão da direção da corrida. Os sucessos de Svoboda no Campeonato do Mundo de Supersport 300 de 2023 também lhe abriram as portas para o próximo ano do Campeonato do Mundo.

"O Petr também correu para nós em 2023", explica Vennegoor, "e fez um trabalho fantástico, incluindo uma dupla vitória no Circuito TT de Assen e a liderança na classificação do campeonato do mundo durante várias corridas. Com um terceiro lugar em Imola, Petr tornou-se num dos mais bem sucedidos pilotos da WorldSSP300 de 2023, o que lhe valeu um excelente sexto lugar na classificação geral.

"O objetivo para 2024 é claro para nós", continua, "lutar pelo título mundial no Campeonato WorldSSP300 de 2024 com Petr e Inigo. Tanto o Petr como o Inigo sabem o que significa ser bem sucedido no WorldSSP300 e é por isso que estabelecemos o objetivo de ganhar o título mundial na próxima época. É um grande desafio, mas estamos confiantes de que o vamos conseguir".

O terceiro homem da equipa na divisão IDM Supersport 300 este ano foi o alemão Max Zachmann, que subiu ao pódio da IDM pela primeira vez. "A época chegou ao fim demasiado depressa em Hockenheim", diz Zachmann. "Depois de um arranque difícil no início da época, consegui melhorar de forma constante. A partir de Schleiz, as coisas correram muito bem e recuperei a confiança na mota. Assen e Hockenheim no final foram os meus melhores eventos, e finalmente consegui o meu primeiro pódio em Hockenheim. Foi um grande ano com a minha equipa RT Füsport Kawasaki power by SKM Motors."

Depois disso, Zachmann esteve na estrada durante algum tempo. "É claro que a retirada da equipa Füsport RT Motorsports by SKM-Kawasaki não correu de acordo com os nossos planos", disse Zachmann, "mas as corridas são assim. A SSP 300 vai despedir-se em breve do Campeonato do Mundo e, mais tarde, do IDM. É por isso que vou dar o passo para a Pro Superstock 1000 com os meus patrocinadores, que é a única coisa sensata a fazer por razões económicas. Voltarei a competir a título privado com um novo BMW 1000".