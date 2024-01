Svendsen et Tonn pour Freudenberg en IDM SSP300

Ceux qui avaient été attentifs lors de la finale de l'IDM Supersport 300 à Hockenheim en 2023 avaient remarqué la course courageuse du Danois Oliver Svendsen, qui s'est vaillamment battu pour la victoire de la course. Au final, il a brillé à l'arrivée avec la troisième place, son premier podium en IDM Supersport 300.

Ce talent danois de 19 ans n'a pas échappé à l'équipe Freudenberg et Svendsen passe de sa Kawasaki à sa KTM pour la saison 2024. "Je suis toujours à la recherche de talents que l'on peut développer pour le championnat du monde", explique Carsten Freudenberg pour justifier son choix de pilote. À Valence, Svendsen a tout de suite pu participer au test de l'équipe pour le championnat du monde et faire des essais avec le champion du monde Jeffrey Buis.

"Il s'est bien débrouillé et s'est également bien intégré dans l'équipe", a déclaré Freudenberg en faisant l'éloge de sa nouvelle recrue. "Oliver a fait du bon travail dès le début. De par sa taille et son poids, il convient parfaitement au 300". Le contrat entre Svendsen et Freudenberg a maintenant été signé pour un an et l'équipe aura à nouveau une touche internationale en IDM grâce au Danois.

"Phillip Tonn sera également au départ de l'IDM", promet Freudenberg, envoyant ainsi à nouveau un participant au championnat du monde dans la course au championnat allemand en 2024. "Phillip et Oliver sont fermement engagés pour l'IDM". Freudenberg aurait également encore de la place pour un troisième pilote dans la formation IDM. Mais le chef d'équipe n'est pas pressé.

La carrière d'Oliver Svendsen jusqu'à présent

2010-2014 : ATV-Cross



2014-2017 : Mini Road Racing



2017-2018 : Honda RS 125.



2019 : Yamaha R3 Cup Pays-Bas



2020 : IDM SSP 300 pour Yamaha R3 bLU cRU Academy



2020 : Nominé comme talent de l'année au Danish Motorsport Award 2020.



2021 : IDM SSP 300 pour la Yamaha R3 bLU cRU Academy



2022 : IDM SSP 300 pour RT Motorsports by SKM - Kawasaki.

Et Champion du Danemark Supersport 600. Médaille d'argent au Championnat d'Allemagne d'Endurance SSP 600.



2023 : IDM SSP 300 pour B.ART Racing Belgique et DM SSP 600 POUR CS-M Racing