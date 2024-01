Svendsen e Tonn per Freudenberg nell'IDM SSP300

Chiunque abbia prestato molta attenzione alla finale dell'IDM Supersport 300 2023 a Hockenheim, avrà notato la grintosa guida del danese Oliver Svendsen, che ha coraggiosamente combattuto un'abile battaglia per la vittoria di gara. Alla fine, ha brillato al traguardo con il terzo posto, il suo primo podio nella IDM Supersport 300. Il diciannovenne talento danese non si è fatto sfuggire l'occasione di fare una bella figura.

Il talento del 19enne danese non è passato inosservato al Team Freudenberg e Svendsen passerà dalla Kawasaki alla KTM per la stagione 2024. "Sono sempre alla ricerca di talenti che possano essere costruiti per il campionato del mondo", afferma Carsten Freudenberg, spiegando la sua scelta del pilota. A Valencia, Svendsen ha potuto provare insieme al campione del mondo Jeffrey Buis durante il test del campionato mondiale della squadra.

"Si è comportato bene e si è anche integrato bene nella squadra", dice Freudenberg, elogiando la sua nuova recluta. "Oliver ha fatto un buon lavoro fin dall'inizio. Per la sua altezza e il suo peso, si adatta perfettamente alla 300". Il contratto tra Svendsen e Freudenberg è stato firmato per un anno e il danese darà alla squadra un altro tocco internazionale nell'IDM.

"Anche Phillip Tonn gareggerà nell'IDM", promette Freudenberg, che ancora una volta manderà un pretendente al campionato mondiale nella corsa al campionato tedesco del 2024. "Phillip e Oliver sono fermamente intenzionati a partecipare all'IDM". Freudenberg avrebbe spazio anche per un terzo pilota nella formazione dell'IDM. Ma il boss della squadra non ha fretta.

La carriera di Oliver Svendsen fino ad oggi

2010-2014: ATV-Cross



2014-2017: Mini Road Racing



2017-2018: Honda RS 125.



2019: Yamaha R3 Cup Olanda



2020: IDM SSP 300 per Yamaha R3 bLU cRU Academy



2020: Nominato Talento dell'anno al Danish Motorsport Award 2020



2021: IDM SSP 300 per la Yamaha R3 bLU cRU Academy



2022: IDM SSP 300 per RT Motorsports by SKM - Kawasaki

Campione danese Supersport 600. Argento nel Campionato tedesco Endurance SSP 600.



2023: IDM SSP 300 per B.ART Racing Belgium e DM SSP 600 per CS-M Racing.