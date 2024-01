Svendsen e Tonn para a Freudenberg no IDM SSP300

Com a contratação de Oliver Svendsen para a Equipa Freudenberg, foi provavelmente encontrado mais um candidato ao título da IDM Supersport 300. O dinamarquês já fez alguns quilómetros com a KTM.

Qualquer pessoa que tenha prestado muita atenção à final do IDM Supersport 300 de 2023 em Hockenheim terá reparado na condução animada do dinamarquês Oliver Svendsen, que travou corajosamente uma batalha hábil pela vitória da corrida. No final, brilhou na linha de chegada com o terceiro lugar, o seu primeiro pódio na IDM Supersport 300.

O talento do dinamarquês de 19 anos não passou despercebido à Equipa Freudenberg e Svendsen vai mudar da sua Kawasaki para a KTM na época de 2024. "Estou sempre à procura de talentos que possam ser desenvolvidos para o campeonato do mundo", afirma Carsten Freudenberg, explicando a sua escolha de piloto. Em Valência, Svendsen teve a oportunidade de testar juntamente com o campeão do mundo Jeffrey Buis no teste da equipa para o campeonato do mundo.

"Ele esteve bem e também se integrou bem na equipa", diz Freudenberg, elogiando o seu novo recruta. "Oliver fez um bom trabalho desde o início. Em termos de altura e peso, ele encaixa-se perfeitamente no 300." O contrato entre Svendsen e Freudenberg foi agora assinado por um ano e o dinamarquês dará à equipa mais um toque internacional na IDM.

"Phillip Tonn também vai competir na IDM", promete a Freudenberg, que mais uma vez vai enviar um candidato ao campeonato do mundo para a corrida para o campeonato alemão em 2024. "Phillip e Oliver estão firmemente planeados para a IDM". Freudenberg também tem espaço para um terceiro piloto no alinhamento da IDM. Mas o chefe de equipa não tem pressa.

A carreira de Oliver Svendsen até à data

2010-2014: ATV-Cross



2014-2017: Mini Corridas de Estrada



2017-2018: Honda RS 125.



2019: Taça da Holanda Yamaha R3



2020: IDM SSP 300 para a Academia Yamaha R3 bLU cRU



2020: Nomeado como Talento do Ano no Prémio Dinamarquês de Desporto Motorizado 2020



2021: IDM SSP 300 para a Academia Yamaha R3 bLU cRU



2022: IDM SSP 300 para a RT Motorsports by SKM - Kawasaki

E Campeão Dinamarquês de Supersport 600. Prata no Campeonato Alemão de Resistência SSP 600.



2023: IDM SSP 300 para a B.ART Racing Belgium e DM SSP 600 PARA a CS-M Racing