IDM Supersport : Pays-Bas contre Autriche

Ce week-end, 50 points seront attribués une dernière fois sur le circuit d'Hockenheim dans la lutte pour le titre. La liste des prétendants est longue, ils viennent des Pays-Bas et d'Autriche.

Les écarts de points entre les pilotes de tête sont limités. Twan Smits contre Melvin van der Voort, Néerlandais contre Néerlandais, tel est le duel au sommet. Neuf points les séparent. Mais ce n'est pas tout. Derrière eux se trouve le duo autrichien Andreas Kofler et Thomas Gradinger, à qui il manque respectivement 13 et 31 points sur le leader Smits. Alors que Gradinger devrait déjà faire un zéro ou un résultat extrêmement médiocre du leader, les autres peuvent encore y arriver par leurs propres moyens.

Kofler a renoncé pour l'occasion à une éventuelle participation au championnat du monde Supersport, où il pourrait à nouveau remplacer Oli Bayliss, toujours blessé. C'est actuellement van der Voort qui compte le plus de victoires en IDM, mais un double zéro du week-end IDM d'Oschersleben et la constance de ses collègues l'ont encore mis en difficulté avant la finale.

Les protagonistes allemands sont peu nombreux dans le top 15 de la saison Supersport de cette année. Le nouveau venu Leon Origs et le pilote Yamaha Chris Beinlich se classent respectivement 7e et 9e. Beinlich aurait certainement obtenu de meilleurs résultats si l'usure de son moteur lors des dernières courses ne l'avait pas relégué sur la dernière ligne de départ. En effet, à partir du moteur numéro 4, le règlement prévoit une nouvelle sanction supplémentaire et l'obligation de prendre place à l'arrière.

Tableau des points après 11 courses sur 13

1. 195 points Twan Smits/NL

2. 186 points Melvin van der Voort/NL

3. 182 points Andreas Kofler/A

4. 164 points Thomas Gradinger/A

5. 119 points Luca de Vleeschauwer/B

6. 97 points Milan Merckelbagh/NL

7. 93 points Leon Orgis/D

8. 80 points Michal Prasek/CZE

9. 71 points Christoph Beinlich/D

10. 63 points Julius Caesar Rörig

11. 58 points Jonas Kocourek/CZE

12. 51 points Filip Feigl/CZE

13. 40 points Yves Stadelmann/CH

14. 33 points Damien Raemy/CH

15. 27 points Martin Vugrinec/CRO