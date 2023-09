IDM Supersport: Paesi Bassi contro Austria

Questo fine settimana all'Hockenheimring verranno assegnati per l'ultima volta 50 punti nella lotta per il titolo. L'elenco dei contendenti è lungo e proviene dai Paesi Bassi e dall'Austria.

Il divario di punti tra i piloti di punta è gestibile. Twan Smits contro Melvin van der Voort, olandese contro olandese, è il nome del duello principale. Nove punti separano i due. Ma non sono sufficienti. Dietro di loro c'è la coppia austriaca Andreas Kofler e Thomas Gradinger, con 13 e 31 punti di distacco dal leader Smits. Mentre Gradinger dovrebbe avere uno zero o un risultato estremamente scarso dal leader, gli altri possono ancora farcela da soli.

Per questa possibilità, Kofler ha deciso di rinunciare a un'eventuale partecipazione al Campionato mondiale Supersport, dove potrebbe sostituire ancora una volta Oli Bayliss, ancora infortunato. Van der Voort ha attualmente il maggior numero di vittorie IDM, ma il doppio zero del weekend IDM di Oschersleben e la costanza dei suoi colleghi lo hanno messo nuovamente in difficoltà prima del finale.

Nella stagione Supersport di quest'anno, i protagonisti tedeschi sono poco numerosi tra i primi 15. Il nuovo arrivato Leon Origs e il pilota Yamaha Chris Beinlich sono rispettivamente al 7° e al 9° posto, anche se Beinlich avrebbe sicuramente ottenuto risultati migliori se l'usura del motore nelle ultime gare non lo avesse fatto finire sull'ultima fila della griglia. Perché dal motore numero 4 in poi, secondo il regolamento, si viene nuovamente penalizzati e si deve prendere posto in fondo alla griglia.

Tabella punti dopo 11 gare su 13

1. 195 punti Twan Smits/NL

2. 186 punti Melvin van der Voort/NL

3. 182 punti Andreas Kofler/A

4. 164 punti Thomas Gradinger/A

5. 119 punti Luca de Vleeschauwer/B

6. 97 punti Milan Merckelbagh/NL

7. 93 punti Leon Orgis/D

8. 80 punti Michal Prasek/CZE

9. 71 punti Christoph Beinlich/D

10. 63 punti Giulio Cesare Rörig

11. 58 punti Jonas Kocourek/CZE

12. 51 punti Filip Feigl/CZE

13. 40 punti Yves Stadelmann/CH

14. 33 punti Damien Raemy/CH

15. 27 punti Martin Vugrinec/CRO