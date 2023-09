IDM Supersport: Holanda contra Áustria

As diferenças de pontos entre os pilotos de topo são controláveis. Twan Smits contra Melvin van der Voort, holandês contra holandês, é o nome do principal duelo. Nove pontos separam os dois. Mas isso não é tudo. Atrás deles está a dupla austríaca Andreas Kofler e Thomas Gradinger, que estão a 13 e 31 pontos do líder Smits. Enquanto Gradinger deve ter um resultado nulo ou extremamente fraco em relação ao líder, os outros ainda podem conseguir o seu lugar sozinhos.

Por esta oportunidade, Kofler decidiu renunciar a uma possível participação no Campeonato do Mundo de Supersport, onde poderia voltar a substituir Oli Bayliss, que ainda está lesionado. Van der Voort é atualmente o piloto com mais vitórias na IDM, mas um duplo zero no fim de semana da IDM em Oschersleben e a consistência dos seus colegas colocaram-no novamente em apuros antes da final.

Os protagonistas alemães são escassos no terreno na temporada de Supersport deste ano entre os 15 primeiros. O recém-chegado Leon Origs e o piloto da Yamaha Chris Beinlich estão em 7º e 9º lugares, respetivamente, embora Beinlich pudesse certamente ter conseguido melhores resultados se o desgaste do motor nas últimas corridas não o tivesse colocado na última linha da grelha. Porque a partir do motor número 4, de acordo com os regulamentos, é penalizado novamente e tem de ocupar o seu lugar na parte de trás da grelha.

Tabela de pontos após 11 das 13 corridas

1. 195 pontos Twan Smits/NL

2. 186 pontos Melvin van der Voort/NL

3. 182 pontos Andreas Kofler/A

4. 164 pontos Thomas Gradinger/A

5. 119 pontos Luca de Vleeschauwer/B

6. 97 pontos Milan Merckelbagh/NL

7. 93 pontos Leon Orgis/D

8. 80 pontos Michal Prasek/CZE

9. 71 pontos Christoph Beinlich/D

10. 63 pontos Julius Caesar Rörig

11. 58 pontos Jonas Kocourek/CZE

12. 51 pontos Filip Feigl/CZE

13. 40 pontos Yves Stadelmann/CH

14. 33 pontos Damien Raemy/CH

15. 27 pontos Martin Vugrinec/CRO