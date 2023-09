IDM Hockenheim : le titre Supersport reste ouvert

Après la première course, 14 points séparaient encore les Néerlandais Twan Smits et Melvin van der Voort. Le championnat ne se jouera donc qu'à l'issue de la deuxième course. Thomas Gradinger a franchi la ligne d'arrivée en troisième position.

Twan Smits contre Melvin van der Voort. C'est dans ce sens que la lutte pour le titre en IDM Supersport s'est intensifiée. Mais alors que Smits avait décroché la pole position, van der Voort s'était envolé lors des essais. L'Autrichien Thomas Gradinger s'est qualifié en troisième position. Son compatriote Andreas Kofler a ouvert la deuxième ligne de départ en compagnie de Max Enderlein sur une Ducati et du pilote Kiefer Leon Orgis.

En tête, van der Voort a pris les commandes après le départ et a pu directement gagner quelques mètres sur ses concurrents. Mais Gradinger était lui aussi encore à portée de main, car l'Autrichien avait besoin d'une victoire pour rester en contact avec la lutte pour le titre. Andreas Kofler était lui aussi encore présent en tête.

Les poursuivants étaient menés par le pilote invité Kevin Wahr, qui avait encore Orgis, Enderlein et Vugrinec avec lui. Le quatuor était en route avec des temps similaires. Après quatre tours, le quatuor de tête s'est transformé en deux couples de deux. Les Néerlandais van der Voort et Smits ont maintenu leur temps de 1.28 et ont augmenté leur avance mètre par mètre. Gradinger et Kofler ont également fait leur propre course derrière. Il y avait plus à voir dans le groupe des poursuivants, où Vugrinec, Orgis, Enderlein et Wahr ont effectué l'un ou l'autre dépassement.

Au sixième tour, Smits a dépassé van der Voort et la course du dimanche s'est poursuivie en sens inverse, car van der Voort s'est épargné une contre-attaque immédiate et a observé les prouesses de Smits depuis la deuxième place. Pendant ce temps, Belczykowski a envoyé sa MV Agusta dans le bac à gravier. Marvin Siebdrath l'a imité un tour plus tard.

L'avance du duo de tête ne cessait de croître. A quatre tours de la fin, les Néerlandais avaient gagné 5,986 secondes. Derrière, Gradinger s'est maintenu et a pu à son tour semer Kofler. Il restait trois tours aux protagonistes pour faire encore quelque chose dans la lutte pour les coupes. Van der Voort était certes proche de Smits dans les derniers tours, mais trop loin pour lancer une attaque. Après une bourde de Van der Voort dans l'avant-dernier virage, l'affaire était également close. La victoire est revenue à un Twan Smits souverain. Deuxième place pour Melvin van der Voort et troisième place pour Thomas Gradinger.

Résultat IDM Supersport course 1

1. Twan Smits

2ème Melvin van der Voort

3. Thomas Gradinger

4. Andreas Kofler

5. Martin Vugrinec

6. Leon Orgis

7. 7. Kevin Wahr

8. Max Enderlein

9. Luca Göttlicher

10. Milan Merckelbagh

11. Jonas Kocourek

12. Julius Caesar Rörig

13. Christoph Beinlich

14. Damien Raemy

15. Luca de Vleeschauwer