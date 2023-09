IDM Hockenheim: titolo Supersport ancora aperto

Twan Smits contro Melvin van der Voort. La lotta per il titolo della IDM Supersport si è conclusa in questa direzione. Ma mentre Smits aveva conquistato la pole position, van der Voort era caduto pesantemente nelle prove. L'austriaco Thomas Gradinger si è qualificato terzo. Il suo connazionale Andreas Kofler ha aperto la seconda fila dello schieramento ed è stato raggiunto da Max Enderlein su Ducati e dal pilota Kiefer Leon Orgis.

In testa, van der Voort ha preso il comando dopo la partenza e ha subito recuperato alcuni metri sulla concorrenza. Ma anche Gradinger era ancora a portata di mano, perché l'austriaco aveva bisogno di una vittoria per rimanere in contatto con la lotta per il titolo. Anche Andreas Kofler era ancora in testa.

Gli inseguitori erano guidati dal pilota ospite Kevin Wahr, che aveva ancora con sé Orgis, Enderlein e Vugrinec. Il quartetto faceva registrare tempi simili. Dopo quattro giri, il quartetto di testa è diventato due coppie di due. Gli olandesi van der Voort e Smits hanno mantenuto i loro tempi di 1.28 e hanno allungato il loro vantaggio metro dopo metro. Anche Gradinger e Kofler hanno fatto la loro parte dietro di loro. Il gruppo degli inseguitori era più numeroso, con Vugrinec, Orgis, Enderlein e Wahr che hanno effettuato una o l'altra manovra di sorpasso.

Al sesto giro, Smits ha passato van der Voort e, in modalità inversa, la gara di domenica è continuata: van der Voort si è risparmiato il contrattacco immediato e ha osservato le abilità di guida di Smit dal secondo posto. Belczykowski, nel frattempo, ha affondato la MV Agusta nella ghiaia. Marvin Siebdrath ha seguito l'esempio un giro dopo.

Il vantaggio del duo di testa cresceva sempre di più. A quattro giri dalla fine, gli olandesi avevano guadagnato 5,986 secondi. Dietro di loro c'era Gradinger, che era riuscito a scrollarsi di dosso Kofler. Rimanevano tre giri perché i protagonisti potessero fare qualcosa nella lotta per i trofei. Van der Voort era su Smits negli ultimi giri, ma troppo lontano per sferrare un attacco. Dopo una scivolata di van der Voort alla penultima curva, la questione era chiusa. La vittoria è andata a un fiducioso Twan Smits. Secondo posto per Melvin van der Voort e terzo Thomas Gradinger.

Risultato IDM Supersport Gara 1

1° Twan Smits

2° Melvin van der Voort

3° Thomas Gradinger

4° Andreas Kofler

5° Martin Vugrinec

6° Leon Orgis

7° Kevin Wahr

8° Max Enderlein

9° Luca Göttlicher

10° Milan Merckelbagh

11° Jonas Kocourek

12° Giulio Cesare Rörig

13° Christoph Beinlich

14° Damien Raemy

15 Luca de Vleeschauwer