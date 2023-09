IDM Hockenheim: Título de Supersport ainda em aberto

Os holandeses Twan Smits e Melvin van der Voort ainda estavam separados por 14 pontos após a primeira corrida. Por conseguinte, a decisão do campeonato só será tomada na segunda corrida. Thomas Gradinger cruzou a linha de chegada em terceiro lugar.

por Esther Babel - Automatic translation from German

Twan Smits contra Melvin van der Voort. A luta pelo título no IDM Supersport chegou ao fim nesta direção. Mas enquanto Smits tinha conquistado a pole position, van der Voort tinha-se despistado nos treinos. O austríaco Thomas Gradinger classificou-se em terceiro. O seu compatriota Andreas Kofler abriu a segunda linha da grelha e foi acompanhado por Max Enderlein numa Ducati e pelo piloto da Kiefer, Leon Orgis.

Na frente, van der Voort assumiu o comando após a partida e recuperou imediatamente alguns metros em relação à concorrência. Mas Gradinger também ainda estava a uma distância razoável, porque o austríaco precisava de uma vitória para se manter na luta pelo título. Andreas Kofler também continuava na liderança.

Os perseguidores eram liderados pelo piloto convidado Kevin Wahr, que ainda tinha Orgis, Enderlein e Vugrinec com ele. O quarteto estava a fazer tempos semelhantes. Ao fim de quatro voltas, o quarteto da frente tornou-se em dois pares de dois. Os holandeses van der Voort e Smits mantiveram os seus tempos de 1,28 e aumentaram a sua vantagem metro a metro. Gradinger e Kofler também fizeram o seu próprio percurso atrás deles. No grupo de perseguição, Vugrinec, Orgis, Enderlein e Wahr fazem uma ou outra manobra de ultrapassagem.

Na sexta volta, Smits ultrapassou van der Voort e, em modo inverso, a corrida de domingo continuou, com van der Voort a poupar-se a um contra-ataque imediato e a observar as capacidades de condução de Smit a partir do segundo lugar. Belczykowski, entretanto, afundou a MV Agusta na gravilha. Marvin Siebdrath seguiu o exemplo uma volta mais tarde.

A liderança da dupla de líderes crescia e crescia. A quatro voltas do fim, os holandeses tinham ganho 5,986 segundos. Atrás deles estava Gradinger, que conseguiu afastar-se de Kofler. Faltam três voltas para os protagonistas fazerem alguma coisa na luta pelos troféus. Van der Voort está atrás de Smits nas últimas voltas, mas demasiado longe para lançar um ataque. Depois de um deslize de van der Voort na penúltima curva, o assunto também estava encerrado. A vitória foi para um confiante Twan Smits. O segundo lugar foi para Melvin van der Voort e o terceiro para Thomas Gradinger.

Resultado IDM Supersport Corrida 1

1º Twan Smits

2º Melvin van der Voort

3º Thomas Gradinger

4º Andreas Kofler

5º Martin Vugrinec

6º Leon Orgis

7º Kevin Wahr

8º Max Enderlein

9º Luca Göttlicher

10º Milan Merckelbagh

11º Jonas Kocourek

12º Julius Caesar Rörig

13º Christoph Beinlich

14º Damien Raemy

15º Luca de Vleeschauwer