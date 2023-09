IDM Hockenheim : Titre Supersport pour Twan Smits

Melvin van der Voort a tout donné et a remporté la dernière course de l'IDM Supersport. Mais Twan Smits a su garder son sang-froid et a franchi la ligne d'arrivée en troisième position, avec le titre en poche.

La décision concernant le titre en IDM Supersport a dû attendre la fin de l'après-midi. C'était une affaire entre Twan Smits et Melvin van der Voort, tous deux basés aux Pays-Bas. Après quelques tours, le peloton s'était organisé. Van der Voort régnait sur la course depuis la tête. En effet, le pilote de l'équipe SWPN devait remporter une victoire s'il voulait conserver une chance de remporter le classement général.

Twan Smits est resté cool et a fait cavalier seul, en quatrième position. 1,5 seconde d'avance, 2,3 secondes de retard. Cette quatrième place devait rester, car à partir de la cinquième place, il y aurait égalité de points. Entre les deux, Thomas Gradinger et Martin Vugrinec étaient en route. Mais à mi-parcours, Smits en a eu assez de la convivialité et s'est attaqué à Vugrinec. Les choses étaient donc claires en ce qui concerne le titre. Mais il restait encore sept tours à ces messieurs.

Entre-temps, Till Bellczykowski, Marvin Siebdrath et Leon Orgis avaient abandonné. Chez les trois premiers, chacun s'occupait de lui-même. Van der Voort était en tête, suivi de 1,8 seconde par Gradinger et trois secondes plus tard par Twan Smits. Mais ce dernier avait toujours la compagnie de Vugrinec. Derrière, Andreas Kofler s'est échauffé et s'est rapproché du duo Smits-Vugrinec.

Smits devrait également être informé de la présence de Vugrinec et Kofler via l'affichage des stands, car laisser passer l'un d'eux serait acceptable. Mais laisser passer les deux, c'est perdre le titre. La deuxième, troisième ou quatrième place devait être atteinte. Les trois tours restants ont été très longs pour Smits. La course s'est terminée sur une panne de moteur pour Milan Merckelbagh, mais le pilote Yamaha était vigilant et s'était tout de suite écarté de la ligne idéale.

Melvin van der Voort a fait son travail et a remporté 25 points en s'imposant. Thomas Gradinger a lui aussi gardé un casier vierge et a terminé deuxième. Twan Smits a effectué un sprint final habile et a pu pousser un soupir de soulagement à l'arrivée. Troisième place et titre.

Résultat IDM Supersport course 2

1. Melvin van der Voort

2. Thomas Gradinger

3. Twan Smits

4. Martin Vugrinec

5. Andreas Kofler

6. . Kevin Wahr

7. Max Enderlein

8. Jonas Kocourek

9. Luca Göttlicher

10. Christoph Beinlich

11. Jorn Hamberg

12. Julius Caesar Rörig

13. Damien Raemy

14. Troy Beinlich

15. Kas Beekmans