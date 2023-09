IDM Hockenheim: titolo Supersport per Twan Smits

La decisione sul titolo della IDM Supersport ha dovuto attendere fino al tardo pomeriggio. Si trattava di una questione tra Twan Smits e Melvin van der Voort, entrambi di casa nei Paesi Bassi. Dopo qualche giro, la situazione si è risolta. Van der Voort ha comandato l'azione dalla parte anteriore. Perché il pilota del Team SWPN doveva ottenere una vittoria se voleva mantenere una possibilità di vittoria assoluta.

Twan Smits ha mantenuto il sangue freddo ed è rimasto da solo in quarta posizione. 1,5 secondi davanti, 2,3 secondi dietro. Il quarto posto doveva rimanere, perché dal 5° posto in poi ci sarebbe stato un pareggio per i punti. In mezzo c'erano Thomas Gradinger e Martin Vugrinec. Smits, tuttavia, ne ha avuto abbastanza dell'intimità nell'intervallo e ha preso di petto Vugrinec. La situazione era chiara per quanto riguardava il titolo. Ma mancavano ancora sette giri.

Nel frattempo, Till Bellczykowski, Marvin Siebdrath e Leon Orgis si erano ritirati. Con i primi tre, tutti erano occupati con se stessi. Van der Voort ha fatto le sue cose in testa, 1,8 secondi dopo Gradinger ha fatto i suoi giri e altri tre secondi dopo è apparso Twan Smits. Tuttavia, aveva ancora la compagnia di Vugrinec. Dietro di lui, Andreas Kofler si era riscaldato e si stava avvicinando al duo Smits-Vugrinec.

Smits dovrebbe essere informato di Vugrinec e Kofler tramite il display dei box, perché lasciarne passare uno andrebbe bene. Ma lasciarli passare entrambi significherebbe perdere il titolo. Il risultato doveva essere il 2°, 3° o 4° posto. I tre giri rimanenti furono molto lunghi per Smits. La gara si è conclusa con un guasto al motore di Milan Merckelbagh, ma il pilota della Yamaha era vigile e si è immediatamente allontanato dalla linea di gara.

Melvin van der Voort ha fatto il suo lavoro e ha conquistato 25 punti con una vittoria. Anche Thomas Gradinger ha fatto tabula rasa ed è arrivato secondo. Twan Smits ha effettuato un abile sprint finale e ha potuto tirare un sospiro di sollievo al traguardo. Terzo posto e titolo.

Risultati IDM Supersport gara 2

1° Melvin van der Voort

2° Thomas Gradinger

3° Twan Smits

4° Martin Vugrinec

5° Andreas Kofler

6. . Kevin Wahr

7° Max Enderlein

8° Jonas Kocourek

9° Luca Göttlicher

10° Christoph Beinlich

11° Jorn Hamberg

12° Giulio Cesare Rörig

13° Damien Raemy

14. Troy Beinlich

15. Kas Beekmans