IDM Hockenheim: Título de Supersport para Twan Smits

A decisão do título no IDM Supersport teve de esperar até ao final da tarde. Era uma questão entre Twan Smits e Melvin van der Voort, ambos em casa, na Holanda. Depois de algumas voltas, o campo de batalha estava resolvido. Van der Voort dominou a ação a partir da frente. Porque o piloto da Equipa SWPN tinha de vencer se quisesse manter a hipótese de ganhar a geral.

Twan Smits manteve a calma e ficou sozinho em quarto. 1,5 seg. para a frente, 2,3 seg. para trás. O quarto lugar era para ficar, porque do 5º lugar em diante haveria um empate para os pontos. Entre eles estão Thomas Gradinger e Martin Vugrinec. Smits, no entanto, estava farto do ambiente ao intervalo e levou Vugrinec ao peito. A situação era clara no que diz respeito ao título. Mas ainda faltavam sete voltas para o final.

Entretanto, Till Bellczykowski, Marvin Siebdrath e Leon Orgis tinham desistido. Com os três primeiros, todos estavam ocupados consigo próprios. Van der Voort fazia o seu trabalho no topo, 1,8 segundos atrás Gradinger fazia as suas voltas e mais três segundos depois aparecia Twan Smits. No entanto, ainda tem a companhia de Vugrinec. Atrás dele, Andreas Kofler tinha aquecido e estava a aproximar-se da dupla Smits-Vugrinec.

Smits também devia ser informado sobre Vugrinec e Kofler através do ecrã das boxes, porque deixar passar um não fazia mal. Mas deixar passar os dois - isso sim. Mas deixar passar os dois - isso significaria perder o título. A classificação 2, 3 ou 4 tinha de ser o resultado. As restantes três voltas foram muito longas para Smits. A corrida terminou com uma falha de motor para Milan Merckelbagh, mas o piloto da Yamaha estava alerta e saiu imediatamente da linha de corrida.

Melvin van der Voort fez o seu trabalho e conquistou 25 pontos com a vitória. Thomas Gradinger também manteve o registo limpo e terminou em segundo. Twan Smits fez um sprint final hábil e pôde respirar de alívio no final. Terceiro lugar e o título.

Resultado IDM Supersport corrida 2

1º Melvin van der Voort

2º Thomas Gradinger

3º Twan Smits

4º Martin Vugrinec

5º Andreas Kofler

6. . Kevin Wahr

7º Max Enderlein

8.º Jonas Kocourek

9.º Luca Göttlicher

10º Christoph Beinlich

11º Jorn Hamberg

12º Julius Caesar Rörig

13º Damien Raemy

14º Troy Beinlich

15º Kas Beekmans