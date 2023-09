Andreas Kofler ramène la 3e place de l'IDM SSP en Autriche

C'est à la troisième place qu'Andreas Kofler termine l'IDM dans la catégorie Supersport. Le jeune homme de 19 ans originaire d'Attnang-Puchheim s'est lancé dans le dernier week-end de course en tant qu'outsider pour le titre et l'a terminé aux 4e et 5e rangs. Il s'est ainsi classé troisième au classement général derrière les Néerlandais Twan Smits et Melvin van der Voort, qui n'étaient séparés que de cinq points à la fin.

Dès les premiers essais chronométrés, Kofler s'est battu au plus haut niveau avec les deux Néerlandais. Le trio n'était séparé que de quelques centièmes de seconde et les qualifications ont été très serrées. Mais lors des courses, les deux Néerlandais ont pris le dessus, se sont partagés les victoires de manche et Smits, qui a remporté la première, s'est assuré le titre de champion en terminant troisième de la dernière course.

Kofler a terminé quatrième dans la première course et cinquième dans la deuxième, à quelques secondes seulement du vainqueur. "C'était très excitant d'aborder la dernière course en tant que candidat au titre. C'était une nouvelle expérience pour moi. A la fin, les deux Néerlandais étaient plus rapides et il faut alors le reconnaître. Je suis satisfait de la manière dont la saison IDM s'est déroulée pour moi", a déclaré le jeune Autrichien.

Ce dernier avait justement pu remporter sa première victoire en course dans son pays, Spielberg, suivie peu après de sa première pole position à Assen, aux Pays-Bas, devant tous les matadors locaux. "Ce sont de beaux souvenirs que je garde de cette année. Mais je me réjouis maintenant de la pause hivernale et je suis déjà curieux de voir ce que 2024 m'a réservé", a conclu Kofler.

Qualification IDM Supersport



1. Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) 1:28.616

2. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN) 1:28.763

3. Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) 1:28.870

4. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) 1:29.045

5. Max Enderlein (GER/Ducati/M32 Racing) 1:29.496



IDM Supersport course 1



1. Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco)

2. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN) + 2.447

3. Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) + 11.214

4. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) + 12.615

5. Martin Vugrinec (CRO/Yamaha/Art Dreier) + 23.294



IDM Supersport course 2



1. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN)

2. Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) + 2.853

3. Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) + 4.036

4. Martin Vugrinec (CRO/Yamaha/Art Dreier) + 4.838

5. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) + 6.962



Classement final du championnat (après 13 courses sur 13)



1. Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) 236 points

2. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/SWPN) 231 points.

3. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) 206