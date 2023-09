Andreas Kofler porta il 3° posto dell'IDM SSP in Austria

Andreas Kofler chiude l'IDM nella classe Supersport al terzo posto. Il 19enne di Attnang-Puchheim ha affrontato l'ultimo weekend di gara come outsider per il titolo e ha concluso al quarto e quinto posto. In questo modo, si è piazzato al terzo posto nella classifica generale, dietro agli olandesi Twan Smits e Melvin van der Voort, separati alla fine da soli cinque punti.

Fin dalla prima sessione di qualifiche, Kofler ha gareggiato con i due olandesi al massimo livello. A volte, solo pochi centesimi di secondo separavano il trio e anche in qualifica tutto era vicino. Nelle gare, tuttavia, i due olandesi hanno tenuto il sopravvento, si sono spartiti le vittorie di manche e Smits, che ha vinto la prima, si è assicurato il titolo di campione con il terzo posto nell'ultima gara.

Kofler è arrivato quarto nella prima gara e quinto nella seconda, a pochi secondi dal vincitore. "È stato molto emozionante arrivare all'ultima gara come pretendente al titolo. È stata una nuova esperienza per me. Alla fine i due olandesi sono stati più veloci e bisogna riconoscerlo. Sono soddisfatto di come è andata la stagione IDM", ha spiegato il giovane austriaco.

Quest'ultimo è riuscito a conquistare la sua prima vittoria in gara proprio a Spielberg, seguita poco dopo dalla sua prima pole position ad Assen, nei Paesi Bassi, davanti a tutti gli eroi locali. "Sono bei ricordi che mi porto dietro da quest'anno. Ma ora non vedo l'ora che arrivi la pausa invernale e sono già entusiasta di vedere cosa mi riserverà il 2024", ha concluso Kofler.

Qualifiche IDM Supersport



1° Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) 1:28.616

2° Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN) 1:28.763

3° Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) 1:28.870

4° Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) 1:29.045

5° Max Enderlein (GER/Ducati/M32 Racing) 1:29.496



IDM Supersport Gara 1



1° Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco)

2° Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN) + 2.447

3° Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) + 11,214

4° Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) + 12.615

5° Martin Vugrinec (CRO/Yamaha/Art Dreier) + 23.294



IDM Supersport Gara 2



1° Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN)

2° Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) + 2.853

3° Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) + 4,036

4° Martin Vugrinec (CRO/Yamaha/Art Dreier) + 4.838

5° Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) + 6.962



Classifica del campionato (dopo 13 gare su 13)



1° Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) 236 punti

2° Melvin van der Voort (NED/Yamaha/SWPN) 231 punti

3° Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) 206