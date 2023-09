Andreas Kofler leva o 3º lugar da IDM SSP para a Áustria

Enquanto o seu irmão Maximilian puxava o cabo no Campeonato do Mundo de Supersport em Aragão, Espanha, Andreas, o mais novo dos dois Koflers, viveu uma emocionante final de IDM com a Equipa M32. Incluindo as hipóteses de título.

Andreas Kofler fecha o IDM na classe Supersport em terceiro lugar. O jovem de 19 anos de Attnang-Puchheim entrou no último fim de semana de corridas como um outsider para o título e terminou em 4º e 5º lugar. Assim, terminou em terceiro lugar na classificação geral, atrás dos holandeses Twan Smits e Melvin van der Voort, que ficaram separados por apenas cinco pontos no final.

Desde a primeira sessão de qualificação, Kofler competiu ao mais alto nível com os dois holandeses. Por vezes, apenas alguns centésimos de segundo separavam o trio e, mesmo na qualificação, tudo era renhido. Nas corridas, no entanto, os dois holandeses mantiveram a vantagem, partilharam as vitórias nas mangas e Smits, que venceu a primeira, garantiu o título de campeão com o terceiro lugar na última corrida.

Kofler terminou em quarto lugar na primeira corrida e em quinto na segunda, apenas a alguns segundos do vencedor. "Foi muito emocionante ir para a última corrida como candidato ao título. Foi uma experiência nova para mim. No final, os dois holandeses foram mais rápidos e há que reconhecer isso. Estou satisfeito com a forma como a época da IDM me correu", explicou o jovem austríaco.

Este último conseguiu a sua primeira vitória em Spielberg, de todos os lugares, seguida da sua primeira pole position em Assen, na Holanda, à frente de todos os heróis locais. "São boas recordações que levo comigo deste ano. Mas agora estou ansioso pela pausa de inverno e já estou entusiasmado para ver o que 2024 tem reservado para mim", concluiu Kofler.

Qualificação IDM Supersport



1º Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) 1:28.616

2º Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Equipa SWPN) 1:28.763

3º Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) 1:28.870

4º Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) 1:29.045

5º Max Enderlein (GER/Ducati/M32 Racing) 1:29.496



IDM Supersport Corrida 1



1º Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco)

2º Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Equipa SWPN) + 2,447

3º Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) + 11,214

4º Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) + 12,615

5º Martin Vugrinec (CRO/Yamaha/Art Dreier) + 23.294



IDM Supersport Corrida 2



1º Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN)

2º Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) + 2.853

3º Twan Smits (NED/Yamaha/Equipa Apreco) + 4,036

4º Martin Vugrinec (CRO/Yamaha/Art Dreier) + 4.838

5º Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) + 6,962



Classificação do Campeonato (após 13 de 13 corridas)



1º Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) 236 pontos

2º Melvin van der Voort (NED/Yamaha/SWPN) 231 pontos

3º Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) 206