Los hermanos Beinlich llegan enteros a la final de la IDM

"Me alegro de que haya terminado la temporada", dice Knut Beinlich, el jefe del equipo, visiblemente cansado. "No recuerdo haber tenido nunca una temporada con tantos problemas técnicos en mi larga carrera en el automovilismo. Pero no fuimos los únicos en el paddock de IDM que tuvimos que lidiar con este problema". En este sentido, Beinlich no se enfadó en absoluto por el hecho de que el final de temporada en el Hockenheimring fuera casi sin incidentes para el equipo de Pößneck. "No hubo fallos de motor ni caídas, así que estamos satisfechos. Estaba claro de antemano que no íbamos a competir con armas tan afiladas. Nuestros dos chicos se vendieron muy bien en función de sus posibilidades. Es un buen resultado".

Los hermanos Troy y Chris Beinlich ya se clasificaron en un nutrido grupo que luchaba por la sexta plaza en los entrenamientos. "Los cinco primeros están en otra liga. Después está todo muy apretado en un segundo. Las posiciones de salida 12 para Chris y 15 para Troy estaban bien", resume el director del equipo los resultados de los entrenamientos.

En ambas carreras, el equipo de Pößneck tuvo que lidiar con un animado duelo. "Al final no fue espectacular. Los chicos sacaron el máximo partido. A partir del 6º puesto, el pelotón está muy igualado. Con los puestos 13 y 10 para Chris y 16 y 14 para Troy, pudimos sumar algunos puntos más, sin contar a los invitados que no puntuaban. No esperábamos mucho más que eso".

Un vistazo a la clasificación final de la IDM Supersport casi hace que el jefe del equipo se sienta mejor: "Chris, que se vio afectado por algunos defectos técnicos, terminó octavo en la general y fue el segundo mejor alemán. E incluso Troy, que sólo pudo tomar la salida en la segunda mitad de la temporada debido a una lesión, terminó el año en decimoctava posición. Así que no podemos estar tan mal".