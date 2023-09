Les frères Beinlich sont sortis indemnes de la finale de l'IDM

"Je suis heureux que la saison soit terminée", déclare Knut Beinlich, le chef d'équipe, visiblement marqué. "Je ne me souviens pas qu'au cours de ma longue carrière dans le sport automobile, nous ayons connu une saison avec autant de problèmes techniques. Mais nous n'étions pas les seuls dans le camp des pilotes IDM à devoir faire face à cette thématique". Dans ce sens, la maison Beinlich n'était pas si fâchée que cela que la finale de la saison sur le circuit d'Hockenheim se soit déroulée presque sans incident pour l'équipe de Pößneck. "Pas de casse moteur et pas de chute, nous sommes déjà satisfaits. Il était en effet clair à l'avance que nous ne nous présenterions pas avec des armes aussi tranchantes. Nos deux garçons ont vendu chèrement leur peau, conformément à leurs possibilités. C'est tout à fait normal".

Les frères Troy et Chris Beinlich se sont classés dès les entraînements dans un grand groupe qui se battait pour la sixième place. "Les cinq premiers sont dans une autre ligue. Ensuite, c'est très serré à une seconde près. Les 12e et 15e places de Chris et de Troy sur la grille de départ étaient correctes", résume le chef d'équipe à propos des résultats des entraînements.

Lors des deux courses, les pilotes de Pößneck ont dû gérer un nombre important de duels. "Au final, ce n'est pas spectaculaire. Les gars ont fait le maximum. À partir de la sixième place, le peloton s'est échelonné de manière très équilibrée. Avec les 13e et 10e places pour Chris et les 16e et 14e places pour Troy, nous avons encore pu récolter quelques points, déduction faite des pilotes invités qui n'ont pas droit aux points. Nous ne pouvions pas espérer beaucoup plus".

Un coup d'œil sur le tableau final de l'IDM Supersport réconcilie presque le chef d'équipe : "Chris, qui a été victime de quelques défaillances techniques, est devenu le deuxième meilleur Allemand au classement général en se classant huitième. Et même Troy, qui n'a pu commencer que dans la deuxième moitié de la saison en raison d'une blessure, termine l'année à la dix-huitième place. Nous ne pouvons donc pas être si mauvais".