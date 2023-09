I fratelli Beinlich escono indenni dalla finale dell'IDM

"Sono contento che la stagione sia finita", dice Knut Beinlich, il capo del team, visibilmente stanco. "Non ricordo di aver mai avuto una stagione con così tanti problemi tecnici nella mia lunga carriera motoristica. Ma non siamo stati gli unici nel paddock dell'IDM a dover affrontare questo problema". A questo proposito, Beinlich non si è affatto arrabbiato per il fatto che il finale di stagione all'Hockenheimring sia stato quasi privo di eventi per il team di Pößneck. "Nessun guasto al motore e nessun incidente, quindi siamo soddisfatti. Era chiaro fin dall'inizio che non avremmo gareggiato con armi così affilate. I nostri due ragazzi si sono venduti a caro prezzo in base alle loro possibilità. È un buon risultato".

I fratelli Troy e Chris Beinlich si sono già suddivisi in un folto gruppo in lotta per il 6° posto nelle sessioni di prove. "I primi cinque sono in un campionato diverso. Dopodiché è tutto molto combattuto. Le posizioni di partenza 12 per Chris e 15 per Troy andavano bene", riassume il team manager i risultati dell'allenamento.

In entrambe le gare, il team di Pößneck ha dovuto affrontare un vivace duello. "Alla fine non è stato spettacolare. I ragazzi hanno ottenuto il massimo. Dal 6° posto in poi, il campo è molto omogeneo. Con il 13° e il 10° posto di Chris e il 16° e il 14° di Troy, siamo riusciti a raccogliere qualche punto in più, al netto degli ospiti che non avevano diritto a punti. Non ci aspettavamo molto di più".

Uno sguardo alla classifica finale della IDM Supersport fa quasi sentire meglio il boss del team: "Chris, che è stato afflitto da alcuni difetti tecnici, ha concluso all'ottavo posto assoluto ed è stato il secondo miglior tedesco. E anche Troy, che ha potuto prendere il via solo nella seconda parte della stagione a causa di un infortunio, ha concluso l'anno al diciottesimo posto. Quindi non possiamo essere così male".