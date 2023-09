Os irmãos Beinlich chegam inteiros à final do IDM

"Estou contente por a época ter terminado", diz um chefe de equipa visivelmente abatido, Knut Beinlich. "Não me lembro de ter tido uma época com tantos problemas técnicos na minha longa carreira no desporto automóvel. Mas não fomos os únicos no paddock IDM a ter de lidar com este problema." A este respeito, Beinlich não ficou nada zangado com o facto de o final da época no Hockenheimring ter sido quase sem incidentes para a equipa de Pößneck. "Não houve falhas de motor nem acidentes, pelo que estamos satisfeitos com isso. Era claro, de antemão, que não iríamos competir com armas tão afiadas. Os nossos dois rapazes venderam-se muito bem de acordo com as suas possibilidades. É um bom resultado".

Os irmãos Troy e Chris Beinlich já se tinham agrupado num grande grupo que lutava pelo 6º lugar nos treinos. "Os cinco primeiros estão num campeonato diferente. Depois disso, é tudo muito renhido, a um segundo. As posições de partida 12 para Chris e 15 para Troy foram boas", resume o chefe de equipa os resultados dos treinos.

Em ambas as corridas, a equipa de Pößneck teve de lidar com um duelo animado. "No final, nada de espetacular. Os rapazes tiraram o máximo partido disso. A partir do 6º lugar, o campo está muito equilibrado. Com os lugares 13 e 10 para o Chris e 16 e 14 para o Troy, pudemos somar mais alguns pontos, sem contar com os convidados que não podiam pontuar. Não esperávamos muito mais do que isso".

Olhar para a classificação final da IDM Supersport quase faz com que o chefe de equipa se sinta melhor: "O Chris, que foi afetado por alguns defeitos técnicos, terminou em oitavo na geral e foi o segundo melhor alemão. E mesmo o Troy, que só pôde começar na segunda metade da época devido a uma lesão, terminou o ano em décimo oitavo lugar. Portanto, não podemos ser assim tão maus".