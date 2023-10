Voyage en Italie et vente chez Team Beinlich

L'équipe de Thuringe avait affronté la Supersport Next Generation lors de l'IDM 2023. Après la finale de la saison des frères Chris et Troy Beinlich, deux Yamaha IDM sont à vendre.

Il n'y a rien de plus agréable pour les frères Beinlich que de pouvoir tourner le robinet de gaz. Bien que la saison de l'IDM soit déjà terminée pour cette année, les pilotes de Pößneck se sont rendus à la 12e édition de la Pollici European Cup à Castelletto di Branduzzo, près de Milan, en Italie. Une comparaison européenne a eu lieu sur la piste de karting locale avec des pitbikes. "L'un de nos sponsors nous a demandé si mon frère et moi pouvions participer à cette compétition.

Troy et moi pouvons envisager d'y participer", explique Chris Beinlich. "Le sponsor est l'importateur allemand de ces mini-motos et voulait voir le niveau de performance technique de ses machines en compétition".

Il était déjà certain à l'avance que les raisins seraient assez hauts en Italie. "Les courses de moto jouissent d'une énorme importance ici. Les équipes italiennes sont arrivées avec de gros camions. Leur présentation soignée témoignait d'un niveau élevé. Du MotoGP en miniature", expliquent les frères. Sans surprise, les locaux étaient également plus nombreux.

Chris et Troy Beinlich représentaient les couleurs allemandes avec un troisième jeune coureur. "Le champ de coureurs était parsemé de talents exceptionnels. Il y avait même des gens du championnat du monde Supersport 300 au départ. Ils ont fait une sorte d'entrée olympique avec un drapeau et un hymne national. C'était quelque chose et c'était très impressionnant", décrit-elle. "Mais il y a les 14 CV allemands et les 14 CV italiens. La variante italienne signifie au moins trois chevaux de plus. Nous avons donc eu du mal et nous avons dû nous contenter de la finale B. Troy a pu la remporter une fois, mais il a aussi dû subir un abandon pour des raisons techniques. J'ai terminé à la cinquième place de ce classement B", résume Chris Beinlich. "Ce fut encore une fois pour nous une expérience formidable à un niveau sportif élevé, associée à une énorme portion de plaisir. Notre sponsor veut à nouveau participer l'année prochaine au même endroit et sait sur quoi il doit travailler sur ses motos. Pour nous, c'était une fin de saison unique".

Des changements sont prévus au sein de l'équipe. Pour cela, deux Yamaha R6 RJ27 de la saison IDM 2023 sont actuellement proposées à la vente. Avec elles : faisceau électrique WSSP Mectronik + boîtier de commande , I2M Dash, 2D Data-Recording, Öhlins Fkr Cardridge + amortisseur, cône d'aspiration WSSP, disques NG Brakes (Moto2 Ajo), collecteur Akrapovic + Exan ESD, pompe de frein Brembo + ligne HEL. Prix des deux trésors : 25.000 euros chacun.