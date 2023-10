Viaggio in Italia e vendita presso il Team Beinlich

Il team della Turingia aveva affrontato la Supersport Next Generation nella IDM 2023. Dopo il finale di stagione dei fratelli Chris e Troy Beinlich, due IDM-Yamaha sono in vendita.

Per i fratelli Beinlich non c'è niente di meglio che poter aprire il gas. Anche se la stagione IDM si è già conclusa per quest'anno, i fratelli di Pößneck sono stati comunque attratti dalla 12a Pollici European Cup a Castelletto di Branduzzo, in Italia, vicino a Milano. Sulla pista di kart si è tenuto un confronto europeo con le pit bike. "Ci è stato chiesto da uno dei nostri sponsor se mio fratello Troy e

fratello Troy e io potevamo pensare di partecipare", spiega Chris Beinlich. "Lo sponsor è l'importatore tedesco di queste minimoto e voleva vedere il livello di prestazioni tecniche delle sue macchine in gara".

Che l'uva sarebbe stata piuttosto alta in Italia era già certo in anticipo. "Qui le corse di moto godono di uno status enorme. Le squadre italiane sono arrivate con grandi camion. Il loro aspetto curato era la prova di un livello elevato. La MotoGP in miniatura", descrivono i fratelli. Non sorprende che gli abitanti del luogo fossero nettamente in minoranza.

Chris e Troy Beinlich hanno rappresentato i colori tedeschi insieme a un terzo giovane pilota. "Il campo era pieno di piloti eccezionali. Alla partenza c'era persino gente del Campionato del Mondo Supersport 300. Hanno festeggiato una sorta di ingresso olimpico con una gara di corsa. Hanno celebrato una sorta di ingresso olimpico con bandiera e inno nazionale. È stato davvero impressionante", racconta. "Ma ci sono 14 CV tedeschi e 14 CV italiani. La versione italiana significa almeno tre cavalli in più. Di conseguenza, abbiamo avuto difficoltà e ci siamo dovuti accontentare della finale B". Troy è riuscito a vincere una volta, ma ha anche dovuto accettare un ritiro tecnico. Io sono arrivato quinto in questa classifica B", riassume Chris Beinlich. "Ancora una volta, questa è stata una grande esperienza per noi ad alto livello sportivo, unita a una grande dose di divertimento. Il nostro sponsor vuole partecipare di nuovo l'anno prossimo nella stessa sede e sa su cosa deve lavorare con le sue moto. Per noi è stato un modo unico di concludere la stagione".

Il team ha in serbo dei cambiamenti. A tal fine, due Yamaha R6 RJ27 della stagione IDM 2023 sono attualmente in vendita. In dotazione: cablaggio WSSP Mectronik + ECU, cruscotto I2M, registrazione dati 2D, Öhlins Fkr Cardridge + ammortizzatore, imbuto di aspirazione WSSP, dischi NG Brakes (Moto2 Ajo), collettore Akrapovic + Exan ESD, pompa freno Brembo + tubo HEL. Prezzo per i due tesori: 25.000 euro ciascuno.