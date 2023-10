Viagem a Itália e venda na Team Beinlich

Provavelmente, não há nada melhor para os irmãos Beinlich do que poder ligar o acelerador. Embora a época IDM já tenha terminado este ano, os irmãos de Pößneck foram atraídos para a 12ª Taça da Europa Pollici em Castelletto di Branduzzo, Itália, perto de Milão. Na pista de karting, realizou-se uma comparação europeia com as motos das boxes. "Um dos nossos patrocinadores perguntou-nos se o meu irmão Troy e o meu

irmão Troy e eu podíamos imaginar participar", explica Chris Beinlich. "O patrocinador é o importador alemão destas mini-motos e queria ver o nível de desempenho técnico das suas máquinas em competição."

Que as uvas iriam estar bem altas em Itália já era certo de antemão. "As corridas de motos gozam aqui de um enorme estatuto. As equipas italianas chegaram com grandes camiões. A sua aparência bem cuidada era prova de um nível elevado. O MotoGP em miniatura", descrevem os irmãos. Sem surpresa, os locais também estavam claramente em desvantagem numérica.

Chris e Troy Beinlich representaram as cores alemãs, juntamente com um terceiro jovem piloto. "O campo estava cheio de pilotos excepcionais. Até havia pessoas do Campeonato do Mundo de Supersport 300 no início. Celebraram uma espécie de entrada olímpica com a bandeira e o hino nacional. Isso foi muito impressionante", descreve. "Mas há as alemãs de 14 cv e as italianas de 14 cv. A versão italiana significa, pelo menos, mais três cavalos de potência. Por isso, passámos um mau bocado e tivemos de nos contentar com a final B. O Troy conseguiu vencer uma vez, mas também teve de aceitar uma desistência técnica. Fiquei em quinto lugar na classificação B", resume Chris Beinlich. "Mais uma vez, esta foi uma grande experiência para nós a um elevado nível desportivo, combinada com uma enorme dose de diversão. O nosso patrocinador quer voltar a participar no próximo ano no mesmo local e sabe o que tem de melhorar nas suas motos. Para nós, foi uma forma única de terminar a época".

A equipa vai sofrer alterações. Para esse efeito, estão atualmente à venda duas Yamaha R6 RJ27 da época IDM de 2023. Inclui: cablagem WSSP Mectronik + ECU, I2M Dash, 2D Data-Recording, Öhlins Fkr Cardridge + amortecedor, funil de admissão WSSP, discos NG Brakes (Moto2 Ajo), coletor Akrapovic + Exan ESD, bomba de travão Brembo + linha HEL. Preço dos dois tesouros: 25.000 euros cada.