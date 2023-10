El subcampeón de IDM puntuó en la final del Campeonato del Mundo de SSP en Jerez

El pasado fin de semana, Melvin van der Voort debutó en el Campeonato del Mundo de Supersport con el Team SWPN en el circuito de Jerez. El piloto de 18 años sorprendió el primer día con un gran octavo tiempo en los entrenamientos libres. Pero también en la clasificación de la Superpole, el sábado por la mañana, el piloto de Yamaha mostró un gran rendimiento. Van der Voort estuvo entre los diez primeros durante mucho tiempo y al final terminó decimosexto en el grupo de 31 pilotos del Campeonato del Mundo. El piloto de Ede manejó sus tiempos en solitario y la diferencia con un puesto entre los diez primeros fue de unos manejables 0,3 segundos.

Van der Voort ocupaba la 15ª posición tras la salida de su primera carrera en el Campeonato del Mundo de Supersport. El piloto de SWPN fue capaz de remontar dos posiciones más. "Desafortunadamente, las cosas se torcieron en la sexta vuelta", describe el equipo el decepcionante final, "cuando el piloto que iba detrás de Van der Voort intentó atacarle. Sin embargo, éste frenó demasiado tarde, se estrelló y se llevó por delante a Melvin". Afortunadamente, el piloto de Yamaha no sufrió lesiones y había demostrado que puede rodar entre los 15 primeros en el Campeonato del Mundo. "Pero fue amargo retirarme así", concluyó.

Van der Voort hizo una buena salida en la segunda carrera del domingo por la tarde y ocupaba la 14ª posición cuando se ondeó la bandera roja en la quinta vuelta debido a la caída de otro piloto. A continuación se reanudó la carrera a siete vueltas. Van der Voort fue capaz de remontar hasta la 13ª posición en las primeras vueltas. Después consiguió alcanzar a un pequeño grupo que luchaba por terminar entre los diez primeros. Van der Voort cruzó la línea de meta en decimotercer lugar, lo que le valió tres puntos en su fin de semana de debut.

"Es una gran sensación terminar mi fin de semana de debut en el Campeonato del Mundo de Supersport con puntos en el Campeonato del Mundo", afirmó un radiante Van der Voort. "Hemos sido rápidos todo el fin de semana y nos hemos presentado bien. Los puntos ya eran posibles en la primera carrera, pero luego tuve la mala suerte de verme involucrado en una caída. La segunda carrera fue buena e incluso tuve una breve conexión con el grupo de los diez primeros. Esta actuación no habría sido posible sin el equipo SWPN y mis patrocinadores".

"Estábamos muy ilusionados de antemano", reveló a modo de conclusión Frank Brouwer, director del equipo, "por ver lo que Melvin podía mostrar a nivel de Campeonato del Mundo. Causó una excelente impresión desde la primera sesión de entrenamientos y superó las expectativas. En la primera carrera, las cosas no fueron tan bien. Incluso entonces, los puntos habrían sido posibles si no hubiera sido eliminado de la carrera por otro piloto. En la segunda carrera sumó puntos con un merecido 13º puesto. Todo el equipo SWPN ha trabajado increíblemente duro durante todo el año para hacer esto posible. Me gustaría dar las gracias a todos los miembros del equipo, así como a nuestros socios para la temporada 2023".