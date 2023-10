Le vice-président de l'IDM a marqué des points lors de la finale du championnat du monde SSP à Jerez

Le week-end dernier, Melvin van der Voort a fait ses débuts dans le championnat du monde Supersport avec le team SWPN sur le circuit de Jerez. Le pilote de 18 ans a surpris tout le monde le premier jour en réalisant un superbe huitième temps lors des essais libres. Mais le pilote Yamaha s'est également montré très performant lors des qualifications de la Superpole le samedi matin. Van der Voort a longtemps figuré dans le top 10 et a finalement terminé seizième parmi les 31 pilotes du championnat du monde. Le pilote d'Ede a réalisé ses temps au tour en solitaire et l'écart avec une place dans le top 10 n'était que de 0,3 seconde.

Van der Voort était en 15e position après le départ de sa première course en championnat du monde Supersport. Le pilote SWPN a réussi à gagner deux positions supplémentaires. "Malheureusement, les choses ont mal tourné au sixième tour", décrit l'équipe, "lorsque le pilote derrière Van der Voort a tenté de l'attaquer. Mais celui-ci a freiné beaucoup trop tard, a chuté et a entraîné Melvin avec lui". Le pilote Yamaha n'a heureusement pas été blessé et avait montré qu'il pouvait se classer dans le top 15 du championnat du monde. "Mais c'était amer d'être éliminé de cette manière", conclut-il.

Van der Voort a bien débuté la deuxième course du dimanche après-midi et se trouvait en 14e position lorsque le drapeau rouge a été agité au cinquième tour en raison de la chute d'un autre pilote. Il s'en est suivi un nouveau départ sur sept tours. Van der Voort a réussi à se hisser à la 13e place dans les premiers tours. Il a ensuite réussi à rejoindre un petit groupe qui se battait pour une place dans le top 10. Van der Voort a franchi la ligne d'arrivée en treizième position, ce qui lui a permis de marquer trois points pour son premier week-end.

"C'est un sentiment fantastique de terminer mon premier week-end en championnat du monde Supersport avec des points de championnat du monde", a assuré un Van der Voort rayonnant de joie. "Nous avons été rapides tout le week-end et nous nous sommes bien présentés. Les points étaient possibles dès la première course, mais j'ai ensuite malheureusement eu la malchance d'être impliqué dans une chute. La deuxième course s'est bien passée et j'ai même pu rejoindre le groupe des dix premiers pendant un court moment. Cette performance n'aurait pas été possible sans l'équipe SWPN et mes sponsors".

"Nous étions très impatients à l'avance", a révélé le manager de l'équipe Frank Brouwer en guise de conclusion, "de voir ce que Melvin pouvait montrer au niveau du championnat du monde. Dès le premier entraînement, il a fait une excellente impression et a dépassé les attentes. Lors de la première course, cela ne s'est pas très bien passé. Déjà là, il aurait pu marquer des points s'il n'avait pas été mis hors course par un autre pilote. Dans la deuxième course, il a marqué des points en obtenant une 13e place bien méritée. Toute l'équipe SWPN a travaillé incroyablement dur toute l'année pour rendre cela possible. Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de l'équipe ainsi que nos partenaires pour la saison 2023".