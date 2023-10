Il secondo classificato di IDM è andato a punti nella finale del campionato mondiale SSP a Jerez

Lo scorso fine settimana, Melvin van der Voort ha fatto il suo debutto nel Campionato Mondiale Supersport con il Team SWPN sul circuito di Jerez. Il 18enne ha sorpreso il primo giorno con un ottimo ottavo tempo nelle prove libere. Ma anche nelle qualifiche della Superpole di sabato mattina, il pilota della Yamaha ha mostrato una forte performance. Van der Voort è rimasto a lungo nella top ten e alla fine ha concluso al sedicesimo posto tra i 31 piloti del Campionato del Mondo. Il pilota di Ede ha guidato i suoi tempi sul giro da solo e il distacco dalla top ten è stato di 0,3 secondi.

Van der Voort era in quindicesima posizione dopo la partenza della sua prima gara nel Campionato del Mondo Supersport. Il pilota SWPN è riuscito a recuperare altre due posizioni. "Purtroppo le cose sono andate male al sesto giro", descrive il team, "quando il pilota dietro Van der Voort ha cercato di attaccarlo. Tuttavia, quest'ultimo ha frenato troppo tardi, è caduto e ha trascinato Melvin con sé". Fortunatamente, il pilota della Yamaha non si è fatto male e ha dimostrato di poter rientrare nella top-15 del campionato mondiale. "Ma è stato amaro ritirarsi in questo modo", ha concluso.

Van der Voort è partito bene nella seconda gara di domenica pomeriggio e si trovava al 14° posto quando al quinto giro è stata sventolata la bandiera rossa a causa di una caduta di un altro pilota. È seguita una ripartenza di sette giri. Van der Voort è riuscito a risalire fino al 13° posto nei primi giri. Poi è riuscito a raggiungere un piccolo gruppo in lotta per la top ten. Van der Voort ha tagliato il traguardo in tredicesima posizione, conquistando così tre punti nel suo weekend di debutto.

"È una bella sensazione concludere il mio weekend di debutto nel Campionato Mondiale Supersport con dei punti", ha dichiarato un raggiante van der Voort. "Siamo stati veloci per tutto il weekend e ci siamo presentati bene. I punti erano già possibili nella prima gara, ma poi purtroppo sono stato sfortunato a essere coinvolto in una caduta. La seconda gara è stata buona e ho anche avuto un breve collegamento con il gruppo dei primi dieci. Questa prestazione non sarebbe stata possibile senza il Team SWPN e i miei sponsor".

"Eravamo molto eccitati prima", ha rivelato in conclusione il team manager Frank Brouwer, "per vedere cosa Melvin avrebbe potuto mostrare a livello di Campionato del Mondo. Ha fatto un'ottima impressione fin dal primo allenamento e ha superato le aspettative. Nella prima gara, le cose non sono andate bene. Anche in quel caso, i punti sarebbero stati possibili se non fosse stato messo fuori gioco da un altro pilota. Nella seconda gara ha ottenuto punti con un meritato 13° posto. L'intero team SWPN ha lavorato duramente tutto l'anno per rendere possibile tutto questo. Vorrei ringraziare tutti i membri del team e i nostri partner per la stagione 2023".