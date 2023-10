O segundo classificado da IDM marcou pontos na final do Campeonato do Mundo de SSP em Jerez

Na sua estreia no Campeonato do Mundo de Supersport, Melvin van der Voort mostrou o seu melhor lado. Terminou em 13º com a sua SWPN Yamaha na última corrida da época de 2023.

No passado fim de semana, Melvin van der Voort fez a sua estreia no Campeonato do Mundo de Supersport com a Team SWPN no circuito de Jerez. O piloto de 18 anos surpreendeu no primeiro dia com um excelente oitavo tempo nos treinos livres. Mas também na qualificação para a Superpole no sábado de manhã, o piloto da Yamaha mostrou um forte desempenho. Van der Voort esteve entre os dez primeiros durante muito tempo e no final terminou em décimo sexto no grupo de 31 pilotos do Campeonato do Mundo. O piloto de Ede conduziu os seus tempos por si só e a diferença para um lugar entre os dez primeiros foi de apenas 0,3 segundos.

Van der Voort estava na 15ª posição após o início da sua primeira corrida do Campeonato do Mundo de Supersport. O piloto da SWPN conseguiu recuperar mais duas posições. "Infelizmente, as coisas correram mal na sexta volta", descreve a equipa o final dececionante, "quando o piloto atrás de Van der Voort tentou atacá-lo. No entanto, este último travou demasiado. No entanto, este último travou demasiado tarde, caiu e levou Melvin com ele." Felizmente, o piloto da Yamaha não sofreu ferimentos e mostrou que pode andar no top-15 do campeonato do mundo. "Mas foi amargo retirar-se assim", concluiu.

Van der Voort começou bem a segunda corrida na tarde de domingo e estava em 14º lugar quando a bandeira vermelha foi agitada na quinta volta devido a uma colisão de outro piloto. Seguiu-se um recomeço de sete voltas. Van der Voort conseguiu subir até ao 13º lugar nas primeiras voltas. Conseguiu depois apanhar um pequeno grupo que lutava por um lugar entre os dez primeiros. Van der Voort cruzou a linha de chegada em décimo terceiro lugar, o que lhe valeu três pontos no seu fim de semana de estreia.

"É uma grande sensação terminar o meu fim de semana de estreia no Campeonato do Mundo de Supersport com pontos no Campeonato do Mundo," afirmou van der Voort radiante. "Estivemos rápidos durante todo o fim de semana e apresentámo-nos bem. Os pontos já eram possíveis na primeira corrida, mas depois tive o azar de me envolver num acidente. A segunda corrida foi boa e cheguei mesmo a ter uma breve ligação ao grupo dos dez primeiros. Este desempenho não teria sido possível sem a Equipa SWPN e os meus patrocinadores."

"Estávamos muito entusiasmados", revelou o chefe de equipa Frank Brouwer em conclusão, "para ver o que o Melvin poderia mostrar ao nível do Campeonato do Mundo. Ele causou uma excelente impressão desde a primeira sessão de treino e excedeu as expectativas. Na primeira corrida, as coisas não correram tão bem. Mesmo assim, os pontos teriam sido possíveis se ele não tivesse sido eliminado da corrida por outro piloto. Na segunda corrida, marcou pontos com um merecido 13º lugar. Toda a equipa SWPN trabalhou incrivelmente durante todo o ano para tornar isto possível. Gostaria de agradecer imensamente a todos os membros da equipa, bem como aos nossos parceiros para a época de 2023."