Smits n'est plus champion, vd Voort désormais champion IDM

Plus d'un mois après la finale de l'IDM et dix semaines après l'appel, le DMSB se prononce sur l'affaire. Résultat : le nouveau champion de l'IDM Supersport est Melvin van der Voort, Twan Smits n'est plus que vice-champion.

Le 1er novembre 2023, les responsables de l'IDM ont annoncé la dernière décision concernant le championnat : Après la finale de l'IDM en septembre sur le circuit d'Hockenheim, le Néerlandais Twan Smits (Team Apreco) a été désigné champion de la catégorie Supersport de l'IDM. Aujourd'hui, la Fédération allemande de sport automobile (DMSB) a retiré le titre au jeune homme de 19 ans et a désigné son compatriote Melvin van der Voort comme champion a posteriori. Cette décision fait suite à un recours de son équipe SWPN contre la décision précédente.

Lors de la course à domicile à Assen, le duel entre Smits et van der Voort s'était intensifié à la fin de la deuxième course. Il y a eu plusieurs changements de position. Van der Voort a franchi la ligne d'arrivée en première position, mais après un contact avec Smits, ce dernier a chuté. La direction de course a alors sanctionné le pilote SWPN et l'a fait reculer de quatre places au classement. Il a reçu 11 points au lieu de 25.

L'équipe SWPN a fait appel de cette décision à Assen auprès du DMSB, arguant qu'il s'agissait d'un accident de course. L'appel a été accepté. L'ancien vice-champion Melvin van der Voort récupère ses points perdus et devient ainsi le nouveau vainqueur de l'IDM Supersport 2023.