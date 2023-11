Smits já não é campeão, vd Voort é agora campeão IDM

A 1 de novembro de 2023, os organizadores do IDM anunciaram agora a decisão final do campeonato: Após a final do IDM em Hockenheimring, em setembro, o holandês Twan Smits (Team Apreco) foi coroado campeão na classe IDM Supersport. Hoje, a Federação Alemã de Automobilismo (DMSB) revogou o título do jovem de 19 anos e nomeou retroativamente o seu compatriota Melvin van der Voort como campeão. Esta decisão foi precedida de um recurso interposto pela sua equipa SWPN contra a decisão anterior.

Na corrida em casa, em Assen, o duelo entre Smits e van der Voort chegou ao auge no final da segunda corrida. Houve várias mudanças de posição. Van der Voort cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, mas isso foi precedido de um contacto com Smits, que provocou a queda deste último. O controlo de corrida aplica então uma penalização ao piloto da SWPN, fazendo-o descer quatro lugares na classificação. Recebeu onze pontos em vez de 25.

A equipa SWPN recorreu da decisão em Assen para a DMSB, alegando que se tratava de um acidente de corrida. O recurso foi agora aceite. O anterior segundo classificado, Melvin van der Voort, recupera os pontos perdidos e é assim o novo vencedor do IDM Supersport em 2023.