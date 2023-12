El equipo Apreco estudia medidas contra la sentencia de la DMSB

"No es nuestra preferencia expresar nuestros sentimientos en las redes sociales, pero en este caso nos sentimos obligados a informar a nuestros fans y seguidores sobre esta cuestionable historia", escribe el Team Apreco. "El Campeonato IDM Supersport 2023 no se decidió en la pista de carreras, sino en la sala de juntas".

Durante la primera carrera del IDM en el Circuito TT de Assen, Twan Smits sufrió una caída tras entrar en contacto con su compañero Melvin van der Voort en la última curva de la última vuelta. Como resultado, van der Voort recibió una penalización de los organizadores de la carrera IDM y fue degradado. Su equipo, SWPN, recurrió esta decisión. A falta de sólo dos carreras, la escasa diferencia de puntos entre Smits y van der Voort prometía un emocionante final en Hockenheim.

Antes del final de la IDM, la DBMS aún no se había pronunciado en contra de la protesta del equipo SWPN. Smits se hizo con la pole position en Hockenheim y dominó la primera carrera con tiempos rápidos constantes. Fue capaz de dejar atrás a sus rivales y se hizo un nombre como favorito para la carrera final de Hockenheim.

"Ajenos a la protesta en curso", explica ahora el equipo Apreco en su comunicado, "tras la victoria en la primera carrera se determinó una estrategia de carrera basada en la clasificación. El objetivo era ganar el campeonato con el mínimo riesgo". Smits terminó tercero y se llevó el título. Poco después de la ceremonia del podio, Team Apreco y Team SWPN fueron llamados a control de carrera, donde Team Apreco tomó nota oficialmente de la protesta pendiente por primera vez.

El 1 de noviembre de 2023, la decisión del comité de apelación de la DMSB tuvo un impacto decisivo en el campeonato. Se tomó la decisión de retirar la penalización de la carrera de Assen al equipo SWPN. "Y esto a pesar de que el equipo y su piloto habían violado los límites de la pista y provocado una situación peligrosa en la que Smits se estrelló", dijo un sorprendido Team Apreco. "Tomamos nota de esta decisión con sorpresa y señalamos que nuestros intereses se veían afectados por esta decisión. Al nombrar al piloto del Team Apreco como testigo, se denegó el derecho a la información y no se transmitió ninguna información procesal o sustantiva. Como demandados, los organizadores de la carrera IDM tuvieron la oportunidad de explicar su decisión sobre la sanción. Con el conocimiento que tiene ahora el equipo Apreco, puede decirse que el IDM no aprovechó esta oportunidad y, por lo que sabemos hoy, no estuvo presente en la vista".

El comité de la DMSB se mostró de acuerdo con la declaración de la otra parte y calificó el incidente como un incidente de carrera que, al parecer, fue en parte responsable de la caída del piloto del Team Apreco. "Finalmente, la DMSB ha decidido", dijo el Team Apreco, "que los informes de la audiencia y las deliberaciones son confidenciales y que al Team Apreco no se le concederá ningún derecho de apelación. Hasta la fecha, no se nos ha facilitado ningún documento oficial sobre el procedimiento judicial y nos basamos en fuentes informales y rumores."

"En este delicado caso, estamos al margen como espectadores", continúa. "Con esta decisión, el DSMB parece dar a entender que, aparentemente, está permitido adelantar a otro piloto más allá de los límites de la pista, aunque ello implique un contacto físico y las consiguientes situaciones de peligro. Con esta decisión, el IDM se ha convertido en un campeonato sin ley que aparentemente se puede ganar en los tribunales si sabes comportarte correctamente."

"Por lo tanto, el equipo Apreco no está de acuerdo con esta sentencia", concluyó. "Actualmente estamos examinando qué pasos legales son aún posibles para impugnar la decisión, que creemos que va en contra de todas las normas y valores en el deporte."