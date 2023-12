L'équipe Apreco envisage une action contre la décision du DMSB

"Ce n'est pas notre habitude d'exprimer nos sentiments sur les médias sociaux, mais dans ce cas, nous nous sentons obligés d'informer nos fans et nos suiveurs de cette histoire douteuse", écrit l'équipe Apreco. "Le championnat IDM Supersport 2023 n'a pas été décidé sur la piste, mais dans la salle du conseil d'administration".

Lors de la première course IDM sur le circuit TT d'Assen, Twan Smits a chuté après un contact avec son collègue pilote Melvin van der Voort dans le dernier virage du dernier tour. Suite à cela, van der Voort a été pénalisé par la direction de course IDM et a été relégué. Son équipe SWPN a fait appel de cette décision. Alors qu'il ne reste plus que deux courses, la faible différence de points entre Smits et van der Voort promettait une finale passionnante à Hockenheim.

Jusqu'à la finale de l'IDM, le DBMS n'avait pas encore statué sur le recours de l'équipe SWPN. Smits a décroché la pole position à Hockenheim et a dominé la première course avec des temps au tour constamment rapides. Il a pu laisser ses concurrents derrière lui et s'est profilé comme le favori de la dernière course à Hockenheim.

"Dans l'ignorance du protêt en cours", explique maintenant l'équipe Apreco dans sa déclaration, "une stratégie de course a été définie après la victoire dans la première course sur la base du classement. Celle-ci visait à remporter le championnat avec un minimum de risques". Smits a terminé troisième et a remporté le titre. Peu après la cérémonie de remise des prix, l'équipe Apreco et l'équipe SWPN ont été convoquées à la direction de course, où l'équipe Apreco a pris connaissance pour la première fois officiellement de la protestation à venir.

Le 1er novembre 2023, la décision de la commission d'appel du DMSB a eu un impact décisif sur le championnat. Il y a été décidé de retirer la pénalité de la course d'Assen pour l'équipe SWPN. "Et ce, bien que l'équipe et son pilote aient enfreint les limites de la piste et provoqué une situation dangereuse au cours de laquelle Smits a chuté", s'étonne-t-on au sein de l'équipe Apreco. "Nous avons pris connaissance de cette décision avec étonnement et avons souligné que nos intérêts avaient été affectés par cette décision. En désignant le coureur de l'équipe Apreco comme témoin, le droit à l'information a été refusé et aucune information procédurale ou de fond n'a été communiquée. En tant que partie défenderesse, la direction de course de l'IDM a eu la possibilité d'expliquer sa décision concernant la pénalité. Avec la connaissance que l'équipe Apreco a maintenant, on peut dire que l'IDM n'a pas utilisé cette possibilité et, à notre connaissance actuelle, n'était pas présente à l'audience".

Le comité du DMSB s'est rallié à la déclaration de la partie adverse et a considéré l'incident comme un incident de course qui semble avoir une part de responsabilité dans la chute du pilote de l'équipe Apreco. "Enfin, le DMSB a décidé", a déclaré Team Apreco, "que les rapports d'audience et de délibération sont confidentiels et qu'aucun droit d'appel ou de recours n'est accordé à Team Apreco. À ce jour, aucun document officiel concernant la procédure judiciaire ne nous a été fourni et nous nous appuyons sur des sources informelles et des rumeurs".

"Dans cette affaire délicate, nous sommes en marge en tant que spectateurs", poursuit le communiqué. "Avec cette décision, la DSMB semble suggérer qu'il est apparemment permis de dépasser un autre pilote au-delà des limites de la piste, même si cela implique un contact physique et les situations dangereuses qui en résultent. Avec cette décision, l'IDM est donc devenu un championnat sans foi ni loi, qui peut apparemment être gagné devant les tribunaux si l'on sait comment se comporter correctement".

"L'équipe Apreco n'est donc pas d'accord avec ce jugement", conclut-il. "Nous examinons actuellement quelles sont les autres actions juridiques possibles pour contester cette décision qui, selon nous, va à l'encontre de toutes les normes et valeurs du sport".