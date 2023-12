Il team Apreco esamina i passi da compiere contro la sentenza del DMSB

"Non è nostra abitudine esprimere i nostri sentimenti sui social media, ma in questo caso ci sentiamo in dovere di informare i nostri fan e follower su questa discutibile vicenda", scrive il Team Apreco. "Il Campionato IDM Supersport 2023 non è stato deciso in pista, ma nella sala riunioni".

Durante la prima gara IDM al TT Circuit di Assen, Twan Smits è caduto dopo un contatto con il compagno Melvin van der Voort all'ultima curva dell'ultimo giro. Di conseguenza, van der Voort ha ricevuto una penalità dagli organizzatori della gara IDM ed è stato retrocesso. Il suo team SWPN ha presentato ricorso contro questa decisione. A due sole gare dalla fine, la piccola differenza di punti tra Smits e van der Voort prometteva un finale emozionante a Hockenheim.

Prima della finale IDM, il DBMS non si era ancora pronunciato sulla protesta del team SWPN. Smits ha conquistato la pole position a Hockenheim e ha dominato la prima gara con tempi sul giro costantemente veloci. È stato in grado di lasciare i rivali nella sua scia e si è imposto come il favorito per la gara finale di Hockenheim.

"All'oscuro della protesta in corso", spiega ora il team Apreco nel suo comunicato, "dopo la vittoria nella prima gara è stata definita una strategia di gara basata sulla classifica. L'obiettivo era quello di vincere il campionato con il minimo rischio". Smits è arrivato terzo e ha conquistato il titolo. Poco dopo la cerimonia del podio, il Team Apreco e il Team SWPN sono stati convocati al controllo gara, dove il Team Apreco ha preso ufficialmente atto della protesta in corso per la prima volta.

Il 1° novembre 2023, la decisione della commissione d'appello della DMSB ha avuto un impatto decisivo sul campionato. È stato deciso di ritirare la penalità dalla gara di Assen per il Team SWPN. "E questo nonostante il fatto che il team e il suo pilota abbiano violato i limiti della pista e causato una situazione di pericolo in cui Smits è caduto", ha dichiarato un sorpreso Team Apreco. "Abbiamo preso atto di questa decisione con sorpresa e abbiamo sottolineato che i nostri interessi sono stati colpiti da questa decisione. Nominando il pilota del Team Apreco come testimone, è stato negato il diritto all'informazione e non sono state trasmesse informazioni procedurali o sostanziali. In qualità di imputati, gli organizzatori della gara IDM hanno avuto la possibilità di spiegare la loro decisione in merito alla penalità. Con la conoscenza che il Team Apreco ha ora, si può dire che l'IDM non ha sfruttato questa opportunità e, per quanto ne sappiamo oggi, non era presente all'udienza".

La commissione della DMSB ha concordato con la dichiarazione della controparte e ha classificato l'incidente come un incidente di gara che, a quanto pare, è stato in parte responsabile della caduta del pilota del Team Apreco. "Infine, il DMSB ha deciso", ha dichiarato il Team Apreco, "che i resoconti dell'udienza e delle deliberazioni sono riservati e che al Team Apreco non sarà concesso alcun diritto di appello. Ad oggi, non ci è stato fornito alcun documento ufficiale sul procedimento giudiziario e ci stiamo affidando a fonti e voci informali".

"In questo caso delicato, siamo in disparte come spettatori", prosegue. "Con questa decisione, il DSMB sembra implicare che sia apparentemente lecito sorpassare un altro pilota oltre i limiti della pista, anche se questo comporta un contatto fisico e le conseguenti situazioni di pericolo. Con questa decisione, l'IDM è diventato un campionato senza legge che apparentemente può essere vinto in tribunale se si sa come comportarsi correttamente".

"Il Team Apreco non è quindi d'accordo con questa sentenza", ha concluso. "Stiamo attualmente esaminando quali passi legali siano ancora possibili per contestare la decisione, che riteniamo vada contro tutti gli standard e i valori dello sport".