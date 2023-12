Equipa Apreco examina medidas contra o acórdão DMSB

A equipa holandesa Apreco tinha ganho o título IDM Supersport com Twan Smits. Na sequência de uma decisão da DMSB, Smits foi destituído do título e Melvin van der Voort tornou-se o novo campeão.

"Não é nossa preferência expressar os nossos sentimentos nas redes sociais, mas neste caso sentimo-nos obrigados a informar os nossos fãs e seguidores sobre esta história questionável", escreve a Equipa Apreco. "O Campeonato IDM Supersport de 2023 não foi decidido na pista de corrida, mas na sala de reuniões."

Durante a primeira corrida IDM no Circuito TT em Assen, Twan Smits caiu depois de entrar em contacto com o seu colega Melvin van der Voort na última curva da última volta. Como resultado, van der Voort recebeu uma penalização dos organizadores da corrida IDM e foi despromovido. A sua equipa SWPN recorreu desta decisão. Faltando apenas duas corridas, a pequena diferença de pontos entre Smits e van der Voort prometia um final emocionante em Hockenheim.

Antes da final da IDM, o DBMS ainda não se tinha pronunciado sobre o protesto da equipa SWPN. Smits fez a pole position em Hockenheim e dominou a primeira corrida com tempos de volta consistentemente rápidos. Conseguiu deixar os seus rivais para trás e tornou-se o favorito para a última corrida em Hockenheim.

"Sem ter conhecimento do protesto em curso", explica agora a equipa Apreco no seu comunicado, "após a vitória na primeira corrida, foi definida uma estratégia de corrida baseada na classificação. O objetivo era ganhar o campeonato com o mínimo de risco". Smits terminou em terceiro e conquistou o título. Pouco depois da cerimónia do pódio, a Equipa Apreco e a Equipa SWPN foram chamadas ao controlo da corrida, onde a Equipa Apreco tomou nota oficialmente do protesto pendente pela primeira vez.

Em 1 de novembro de 2023, a decisão do comité de recurso da DMSB teve um impacto decisivo no campeonato. Foi tomada a decisão de retirar a penalização da corrida de Assen à equipa SWPN. "E isto apesar de a equipa e o seu piloto terem violado os limites da pista e provocado uma situação perigosa na qual Smits se despistou", declarou a Team Apreco, surpreendida. "Tomámos conhecimento desta decisão com surpresa e salientámos que os nossos interesses foram afectados por esta decisão. Ao nomear o piloto da Equipa Apreco como testemunha, o direito à informação foi negado e não foi transmitida qualquer informação processual ou substantiva. Enquanto arguidos, os organizadores da corrida IDM tiveram a oportunidade de explicar a sua decisão relativamente à sanção. Com o conhecimento que a Equipa Apreco tem agora, pode dizer-se que a IDM não utilizou esta oportunidade e, tanto quanto sabemos hoje, não esteve presente na audiência".

O comité da DMSB concordou com a declaração da outra parte e classificou o incidente como um incidente de corrida que, aparentemente, foi parcialmente responsável pela queda do piloto da Team Apreco. "Por fim, a DMSB decidiu", declarou a Equipa Apreco, "que os relatórios da audiência e as deliberações são confidenciais e que a Equipa Apreco não terá direito a qualquer recurso. Até à data, não nos foi facultado qualquer documento oficial sobre o processo judicial e estamos a basear-nos em fontes informais e em rumores".

"Neste caso delicado, estamos à margem, como espectadores", continua. "Com esta decisão, a DSMB parece dar a entender que é aparentemente permitido ultrapassar outro piloto para além dos limites da pista, mesmo que isso envolva contacto físico e as situações perigosas daí resultantes. Com esta decisão, o IDM tornou-se um campeonato sem lei que, aparentemente, pode ser ganho em tribunal se soubermos comportar-nos corretamente".

"A Equipa Apreco não está, portanto, de acordo com esta decisão", conclui. "Estamos atualmente a analisar as medidas legais que ainda são possíveis para contestar a decisão, que consideramos contrária a todas as normas e valores do desporto."