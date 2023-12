IDM Navidad 2023: Los pilotos superdeportivos

Pregunta 1: Por Navidad, te gustaría probar la moto que elijas. ¿Qué moto te gustaría probar?



Pregunta 2: Te han dado cita para un Meet&Greet con un deportista. ¿A quién quieres conocer?



Pregunta 3: Tienes tres deseos para el año 2024, ¿cuáles serían?

1. Melvin van der Voort/NL 245 puntos

1: Me gustaría pilotar una R1 de carreras. Una vez monté en una R1 de serie y fue realmente extraño lo rápida que era. Así que creo que si me subo a una R1 de carreras, no sé dónde me estoy metiendo :).

2) Me gustaría mucho hablar con Marc Márquez. Su mentalidad es muy particular, es un auténtico luchador y me encanta ver eso.

3) Mi primer deseo es, por supuesto, estar y mantenerme sano. Mi segundo deseo es que tengamos otro año de éxitos. El año pasado fue estupendo. Así que estaría bien que 2024 también fuera así. Mi tercer deseo es que la operación de la bomba de mi brazo sea un éxito. Siempre me ha molestado y me ayudaría mucho en las carreras si se pudiera arreglar. Y por último, ¡os deseo a todos un buen 2024!

2º Twan Smits/NL 234 puntos

1º Una moto WorldSSP Ten Kate.

2. Marc Márquez

3. Encontrar buenos patrocinadores, no lesionarme y alguna wildcard en el Mundial de Supersport.

3. Andreas Kofler/A 202 puntos

1) Creo que sería una moto de MotoGP porque quiero conocer las sensaciones de la electrónica y sentir lo potentes que son.

2. alguien como Marc Márquez

3. deseo 1: mantenerme sano y en forma, deseo 2: poder luchar por un título, deseo 3: ser recompensado a final de año.

5º Luca de Vleeschauwer/B 120 puntos

1: Me gustaría hacer un test con una Kalex Moto2 con el nuevo motor Triumph. Después de participar en la Moto2 española con el motor Honda, me gustaría sentir la diferencia.

2. Sin duda Valentino Rossi. Es mi ídolo desde que era niño.

3. Ser campeón en el IDM Supersport, correr el Daytona 200, ganar una carrera en el EWC Superstock.

7º Leon Orgis/D 103 puntos

1. me gustaría tener una Yamaha MT 10 para poder ir tranquilo a un circuito.

2) Me gustaría coincidir con Luca Dončić, ya que me resulta muy simpático y creo que podríamos tener una buena charla sobre nuestros respectivos deportes.

3. 1. una autocaravana bien equipada para sentirme como en casa en cada circuito. 2. Que todo el mundo llegue a 2024 con buena salud. 3. Un pequeño perro salchicha.

11º Jonas Kocourek/CZE 76 puntos

1. si tengo la oportunidad, me gustaría probar una Ducati Panigale V2.

2. Creo que será Fabio Quartararo o Toprak Razgatlioglu porque ambos están entre los mejores de nuestro deporte y creo que tienen muchos buenos consejos que pueden ayudarme a ser mejor piloto.

3. Un año lleno de motos, un año sin lesiones como el mío, también para mi familia y el último: un año entero lleno de gasolina.

13º Martin Vugrinec/CRO 51 puntos

1º Me gustaría probar una moto de MotoGP, sólo para ver qué se siente. No importa de qué fabricante.

2º Probablemente pilotaría con Marc Márquez. Me interesa ver cómo afronta las dificultades que ha atravesado en los últimos años después de dominar MotoGP.

3) ¡Mi primer deseo sería la FELICIDAD! No he tenido mucha en los últimos años. El segundo sería buen tiempo y paz en el mundo.

14º Damien Raemy/CH 45 puntos

1. Cuando competíamos en el campeonato suizo, habría tenido la oportunidad de probar una Suter MMX 500, pero desgraciadamente no se materializó porque tuvo que hacer las maletas antes. Sería una moto que me encantaría probar.

2. Mi favorita, si pudiera elegir, sería con Roger Federer. Uno de los mejores deportistas que ha visto el mundo.

3. Tres deseos, eso es difícil. Después de Corona, aprendimos a disfrutar de las pequeñas cosas. Pero de alguna manera eso se ha vuelto a evaporar. Deseo pasarlo bien con gente importante. Salud y, sobre todo, diversión con el deporte que todos amamos. 2024 será mi 28ª temporada. También será mi 15ª temporada completa en la IDM. Un pequeño pero bonito aniversario. Competiremos en la IDM Supersport. Con mi propio equipo.