IDM Noël 2023 : Les supersports

Une fois par an, c'est le concert des vœux chez SPEEDWEEK.com. Melvin van der Voort, Twan Smits, Andreas Kofler et consorts révèlent ce qui devrait se trouver sous leur sapin en matière de Noël.

Question 1 : Pour Noël, tu peux demander à essayer la moto de ton choix. Quelle moto aimerais-tu essayer ?



Question 2 : Tu reçois en cadeau une date pour un meet&greet avec un sportif. Qui veux-tu rencontrer ?



Question 3 : Tu as trois souhaits pour l'année 2024 - qu'est-ce que ce sera ?

1. Melvin van der Voort/NL 245 points

1) J'aimerais vraiment piloter une R1 prête pour la course. J'ai déjà piloté une R1 standard et c'était vraiment bizarre de voir à quel point elle était rapide ! Je pense donc que si je monte sur une R1 prête à courir, je ne sais pas dans quoi je m'embarque :).

2) J'aimerais vraiment parler à Marc Marquez. Sa mentalité est très unique, c'est un vrai combattant et j'adore voir ça.

3) Mon premier souhait est bien sûr d'être en bonne santé et de le rester. Mon deuxième souhait est que nous ayons une nouvelle année de succès. L'année dernière était vraiment formidable. Ce serait donc bien que 2024 le soit aussi. Mon troisième vœu est d'espérer que mon opération de la pompe au bras soit un succès. Cela m'a toujours gêné et cela m'aiderait beaucoup en course si cela était réparé. Et pour finir, je vous souhaite à tous une bonne année 2024 !

2. Twan Smits/NL 234 points

1. une moto WorldSSP Ten Kate.

2. Marc Marquez

3. trouver de bons sponsors, ne pas me blesser et faire quelques apparitions en wildcard dans le championnat du monde Supersport.

3. Andreas Kofler/A 202 points

1. je pense que ce serait une moto MotoGP, car je veux connaître le feeling de l'électronique et sentir à quel point elle est puissante.

2. quelqu'un comme Marc Marquez

3. souhait 1 : rester en bonne santé et en forme, souhait 2 : pouvoir me battre pour un titre, souhait 3 : être récompensé à la fin de l'année.

5. Luca de Vleeschauwer/B 120 points

1) J'aimerais faire un test sur une Kalex Moto2 avec le nouveau moteur Triumph. Après avoir participé à la Moto2 espagnole avec le moteur Honda, j'aimerais sentir la différence.

2) En tout cas, Valentino Rossi. C'est mon idole depuis que je suis enfant.

3. devenir champion de l'IDM Supersport, participer au Daytona 200, gagner une course de l'EWC Superstock.

7. Leon Orgis/D 103 points

1. j'aimerais avoir une Yamaha MT 10 pour pouvoir me rendre en toute décontraction sur un circuit.

2. j'aimerais rencontrer Luca Dončić, car il me semble très sympathique et je pense que nous pourrions bien échanger sur nos sports respectifs.

3. 1. un camping-car bien aménagé pour me sentir chez moi sur chaque circuit. 2. que tout le monde passe l'année 2024 en bonne santé. 3. un petit teckel.

11. Jonas Kocourek/CZE 76 points

1) Si j'en ai la possibilité, j'aimerais bien faire des essais sur une Ducati Panigale V2.

2. je pense que ce sera Fabio Quartararo ou Toprak Razgatlioglu, car tous deux font partie des meilleurs de notre sport et je pense qu'ils ont beaucoup de bons conseils qui peuvent m'aider à devenir un meilleur pilote.

3. une année pleine de moto, une année sans blessure comme pour moi, également pour ma famille et la dernière : une année entière d'essence.

13. Martin Vugrinec/CRO 51 points

1) J'aimerais bien essayer une moto MotoGP, simplement pour voir quelles sont les sensations. Peu importe le constructeur.

2) Je roulerais probablement avec Marc Marquez. Cela m'intéresse de voir comment il gère les luttes qu'il a traversées ces dernières années après avoir dominé le MotoGP.

3) Mon premier vœu serait d'avoir de la chance ! Je n'en ai pas eu beaucoup ces dernières années. Le deuxième serait le beau temps et la paix dans le monde.

14. Damien Raemy/CH 45 points

1) J'aurais eu la chance de tester une Suter MMX 500 à l'époque où nous étions en championnat suisse, mais cela n'a malheureusement pas pu se faire car il a dû plier bagage plus tôt. C'est une moto que j'aimerais beaucoup essayer.

2) Si je pouvais choisir, je préférerais roger Federer. L'un des plus grands sportifs que le monde ait jamais connu.

3. trois souhaits, c'est difficile. Après Corona, nous avons réappris à apprécier les petites choses. Mais d'une certaine manière, cela s'est à nouveau un peu évaporé. Je souhaite passer de bons moments avec les personnes importantes. La santé et surtout le plaisir de pratiquer le sport que nous aimons tous. En 2024, nous entamerons ma 28e saison. Ce sera également la 15e saison complète en IDM. Un petit anniversaire, mais un bel anniversaire. Nous serons au départ de l'IDM Supersport. Avec mon propre équipage.